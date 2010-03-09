۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۳

شمار اعضای شهر الکترونیک گرگان به 920 نفر رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر گلستان از عضویت 920 نفر در شهر الکتورنیک گرگان خبر داد.

قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون بیش از 35 هزار نفر از شهر الکترونیک گرگان بازدید کردند که بیش از 900 نفر به عضویت آن درامدند.

وی اظهار داشت: 10 درصد بازدید کننده خارجی به ترتیب از کشورهای آمریکا، برزیل، لهستان، کانادا، اوکراین، چک، انگلستان، آلمان، استرالیا، امارات، مالزی، ترکیه، سوئیس و ...بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 700 ثبت تقاضا برای قسمت های کاریابی، حراجی، مشاغل در شهر الکتورنیک گرگان صورت گرفته است.

به گفته محمدی، میانگین زمانی بالای گردش در سایت برای کاربران میانگین 10 صفحه بازدید برای هر کاربر است که نشان از آمار بالای مراجعه مجدد به سایت توسط کاربران دارد.

رئیس شورای شهر گرگان بیان داشت: استقبال از سایت شهر الکترونیک گرگان بسیار گسترده بوده است.

جشنواره شهر و شهروند الکترونیک گرگان از اول تا 20 اسفندماه درحال برگزاری است.

