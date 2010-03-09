احسان عباسلو در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری این نشست‌ها در سال 88 گفت: ما امسال سعی کردیم علاوه بر آثار برگزیده جوایزی مانند کتاب سال و کتاب فصل، شاخص‌ترین کتابهایی را که در حوزه ادبیات منتشر شده بود با حضور منتقدان برجسته بررسی کنیم.

وی استقبال از این نشست‌ها را هم خوب توصیف کرد و افزود: البته درباره بازخورد نشست‌ها باید درازمدت نگاه کرد اما واقعیت این است که رسانه‌ها آنگونه که باید نشست‌ها را پوشش ندادند.

دبیر برگزاری نشست‌های ادبی سرای اهل قلم درباره فرم‌های نظرسنجی هم که به حاضران در هر نشست داده می‌شود، گفت: این فرم ها بر اساس استاندارد isoo آلمان طراحی شده و استانداردهای جهانی البته به همراه سیاست‌ها و شرح وظایف سرای اهل قلم در آنها رعایت شده است.

عباسلو با اشاره به آسیب‌شناسی نشست‌های سرای اهل قلم در سال 88، ابراز امیدواری کرد سطح کیفی نشست‌ها در سال 89 بهبود یابد.