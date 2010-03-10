ابراهیم علیدخت سرمربی تیم لیگ برتری صندوق ضمانت صادرات در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر اظهار داشت: جمعه گذشته در چارچوب مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر متحمل شکست مقابل تیم دانشگاه آزاد شدیم. بعد از این دیدار فواد کاسب (سرمربی حریف) برخورد لفظی بدی با من داشت که حتی به برخورد فیزیکی وی هم منجر شد.

وی در توضیح این اتفاقات و اینکه اصلا ماجرا از کجا شروع شد، تصریح کرد: شکست مقابل دانشگاه آزاد موجب شد فرصت قهرمانی و نتیجه یک سال تلاش و برنامه‏ریزی‏های خود را از دست بدهیم. ما به این خاطر نتیجه دیدار مقابل دانشگاه آزاد را واگذار کردیم که آنها (فدراسیون) سر تیم ما را بریدند و اجازه ندادند بازیکن کره‏ای ما خوب بازی کند.

سرمربی تیم صندوق ضمانت صادرات ادامه داد: من چقدر باید بابت این موضوع و از دست رفتن قهرمانی تیمم صبوری به خرج می‏دادم؟ با این حال بلافاصله پس از اتمام بازی به سمت فواد کاسب رفتم تا با او دست دهم. اما او شروع به اظهار نظر در مورد تیم من کرد. کاری که اصلا ربطی به کسی حتی سرمربی تیم مقابل ندارد.

علیدخت خاطرنشان کرد: کاسب به من گفت: "ارنج تیم شما اشتباه بود". این موضوع اصلا ربطی به او نداشت. با این حال به حالت کاملا عادی گفتم : "وقتی بازیکن کره‏ای من بد بازی می‎کند، چه باید کرد؟".

وی تاکید کرد: کاسب در پاسخ به من گفت که "بازیکن کره‎ای شما بد بازی نکرد، این بازیکن ما بود که برنده شد". این حرف به من برخورد. به او گفتم که تو به شعور من توهین می‏کنی. یعنی من نمی‎توانم تشخیص دهم که بازیکن خودم عامل باخت بوده یا مسئله چیز دیگری بوده است؟ و اینگونه بگو و مگوی ما ادامه پیدا کرد.

* حالا واقعا اینکه بازیکن کره‎ای شما بد بازی کرده و باعث باخت تیمتان شده است، چه ربطی به فدراسیون تینس روی میز دارد که می‏گویید آنها سر ما را بریدند؟

سرمربی تیم صندوق ضمانت صادرات در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر اظهارداشت: ما بازیکن کره‎ای خود را 30 میلیون تومان از فدراسیون خریدیم. در واقع ما با فدراسیون معامله کردیم و این فدراسیون بود که باید حقوق بازیکن را پرداخت می کرد. اما شهنازی و قارداشی که رفته‏اند و الان بازیکن ما چند ماه است که پول نگرفته است. مدیر فعلی هم کاری انجام نداده است.

وی افزود: او (بازیکن کره‎ای) به همین دلیل و در اعتراض به حقوقی که دریافت نکرده است، به عمد بد بازی کرد. همه شاهد بودند که او توپ را به عمد به اطراف پرتاب می‎کرد. من این مسائل را برای کاسب توضیح می‎دادم که شروع کرد به بد و بیراه گفتن. کاسب به من فحش ناموس داد. بعد از آن به صورت من زد!

علیدخت که همزمان سرمربی تیم ملی جانبازان و معلولان نیز است تصریح کرد: اینکه باختیم و قهرمانی را از دست دادیم زیاد مهم نیست. این برد و باخت‌ها زود فراموش می‎شود و ماندگار نیستند. اما قرار نیست در این میان شرافت و قداست هم پایمال شود. از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیر حرکت فواد کاسب خواهم بود. خصوصا اینکه بار اولش نیست که اینگونه برخورد می‎کند.

سرمربی تیم صندوق ضمانت صادرات خاطرنشان کرد: او سرمربی تیم ملی است. بازیکنان زیادی زیر دستش تمرین می‎کنند. برای همه مشخص و معلوم است که او چگونه سرمربی تیم ملی شد. او طی 10 سالی که سرمربی تیم ملی بوده که بار فنی برای بازیکنان نداشته است. حاضرم این موضوع را حتی در حالت مناظره هم ثابت کنم. پس چرا باید با حضور او اخلاق و قداست هم از بین برود؟

وی که عنوان می‎کند نخستین پینگ‌پنگ‎باز المپیکی ایران است، اظهارداشت: خودم روی مسائل اخلاقی تاکید زیادی دارم. اگر اعتقاد داریم جامعه ما یک جامعه ارزشی است باید به این مسائل پایبند باشیم. من در 30 سال حضور دائم و همیشگی در تنیس روی میز حتی یک بار هم کارت زرد نگرفتم.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز جانبازان و معلولان با اشاره به اینکه مسئولان دانشگاه آزاد به خاطر برخورد لفظی و فیزیکی فواد کاسب، تک تک از من عذرخواهی کردند، ادامه داد: می‌خواهم بدانم مسئولان فدراسیون با این مسئله چگونه برخورد می کنند؟ سرپرست فدراسیون که نبود اما میرالمالسی - عضو کمیته فنی - که شاهد درگیری بود. من 30 سال با شرافت بازی نکردم که یک نفر از راه بیاید و به صورت من بزند!

علیدخت تصریح کرد: واقعا فدراسیون و سازمان تربیت بدنی چنین فردی با این ویژگی‎ها را چگونه سرمربی و الگوی ملی پوشان قرار داده اند. این است رسم پهلوانی؟ چرا فدراسیون کاری نمی‎کند؟

وی به اینکه فواد کاسب راه ماندن در راس تیم ملی را خوب بلد است اشاره کرد و گفت: او زمان شهنازی دست او را بوسید و اینگونه شد سرمربی. همین 10 روز پیش هم به زارع‎پور (سرپرست فدراسیون تنیس روی میز) گفت که من دست شما را می‌بوسم. او اینگونه جایگاه خود را در فدراسیون حفظ می‎کند.

سرمربی تیم صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه طی مدت زمانی که فواد کاسب سرمربی تیم ملی بوده است، یک نفر به عنوان کمک در کنارش نبوده است، یادآور شد: آخر خودخواهی تا چه حد؟ حالا مسئله دو شغله بودن و اینکه بهترین بازیکنان ایران را به تیم باشگاهی خودش می برد، به کنار.

علیدخت ضمن بیان اینکه تا پیش از این مقابل حرکات نامناسبی که می‎دید سکوت می‎کرد، تصریح کرد: دیگر این کار را انجام نمی‎دهم. وقتی سازمان تربیت بدنی و فدراسیون مقابل چنین حرکاتی کاری انجام نمی‌دهند، یعنی اینکه موافق آن هستند. اگر قرار است همه چیز به توبیخ خشک و خالی ختم شود پس من از این به بعد هر حرفی خواستم می زنم و هرکاری خواستم انجام می‎دهم بعد می‎گویم توبیخ بنویسید.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز جانبازان و معلولان تاکید کرد: تنیس روی میز که مدال آور نیست. حالا اگر قرار است حرمت‌ها هم در این رشته شکسته شود پس دیگر چه چیزی باقی می‎ماند؟ من به این چیز اعتقاد دارم و آن اینکه "آنهایی که به ورزش خدمت نکردند، این ورزش خوب به آنها خدمت کرد".

علیدخت تصریح کرد: من نه میزی در تنیس روی میز دارم و نه دنبال میزی هستم. به همین دلیل از حضور در کمیته فنی فدراسیون هم استعفا کرده‎ام. چون تا زمانیکه چنین افرادی هستند حاضر به همکاری نیستم. ضمن اینکه با جدیت و از طریق پیگیر برخورد فواد کاسب هستم.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر متعاقبا نظرات فواد کاسب در مورد این اتفاق را منتشر خواهد کرد.