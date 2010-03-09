آغاز صدور کارت معافیت واجدان شرایط چهار فرزندی

سردارمحمدجواد زاده کمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 340 هزار نفر متقاضی معافیت فرزند چهارم از سراسر کشور، مدارک خود را برای دریافت کارت معافیت به رده‌های وظیفه عمومی ارسال کرده‌اند.

وی افزود: از روز شنبه هفته جاری صدور کارت معافیت این مشمولان آغاز و در حال حاضر به طور میانگین روزانه دو هزار کارت معافیت صادر می شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: ظرفیت صدور کارتهای معافیت ویژه مشمولان واجد شرایط معافیت فرزند چهارم از هفته آینده به منظور تسریع در روند صدور کارتها افزایش می یابد.

استفاده از قانون معافیت چهار فرزندی، در شرایطی امکان پذیر است که خانواده چهار فرزند ذکور داشته و سه فرزند نخست خدمت سربازی را انجام داده و کارت پایان خدمت نظام وظیفه را دریافت کرده باشند.

اگر سه فرزند نخست خانواده کارت پایان خدمت نداشته باشند، فرزند چهارم نمی تواند از این قانون بهره مند شود.

ملاک نیروهای مسلح برای معافیت فرزند چهارم خانواده، شناسنامه پدر است و اگر فردی دو همسر داشته باشد و در شناسنامه مرد نام فرزندان هر دو همسر قید شده باشد، باز فرزند چهارم از انجام خدمت مقدس سربازی معاف می شود.

