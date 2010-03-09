به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حجازی دروازه بان پیشین استقلال و تیم ملی فوتبال ایران که سابقه مربیگری در برخی تیم های باشگاهی کشورمان و چند باشگاه خارجی را نیز دارد، روز 23 آبان ماه سالجاری و به دنبال برخی مشکلات جسمانی و ریوی در بیمارستان بستری شد و انجام آزمایشات و معاینات لازم نشان داد وی باید تحت شیمی درمانی قرار بگیرد.

در همان روزهای ابتدایی بستری شدن حجازی در بیمارستان مدیران و مسئولان بسیاری از اهالی فوتبال و غیرفوتبال بر بالین او حاضر شدند و وعده‌های امیدوار کننده ای دادند. وعده هایی چون در اختیار قراردادن چک سفید فدراسیون فوتبال، پذیرفتن هزینه های درمانی تا ریال آخر و... اما از آن روز تا به حال - که نزدیک به چهار ماه می شود - هنوز هیچ کمکی به ناصرحجازی صورت نگرفته است.

به دنبال گزارشی از آخرین وضعیت ناصر حجازی در گروه ورزشی خبرگزاری مهر که با استقبال همکاران رسانه ای و پیگیری انسان دوستانه آنها همراه شد، دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی پیشین استقلال گفت: خود را همیشه مدیون محبت های مردم می دانم و دست تک تک آنها را می بوسم.

ناصر حجازی ادامه داد: خدا را شاکرم که روند بهبودی ام مطلوب بوده و امیدوارم بتوانم در بزودی با سلامتی کامل در میادین فوتبال حاضر شوم.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون از سوی هیچیک از مسئولانی که به عیادتش آمده اند و وعده داده اند، کمکی به وی نکرده اند گفت: متاسفانه هرکس آمد وعده داد و رفت. البته من از هیچکس توقع کمک ندارم اما وقتی وعده می دهند باید عمل کنند.

حجازی با بیان اینکه برای بازیافتن سلامتی اش حتی فرش خانه اش را هم خواهد فروخت، در پایان با یک بیت شعر پاسخ مسئولان را داد: "من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی / ولی با خواری و ذلت پی شبنم نمی‌گردم."