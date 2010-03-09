احداث خط راه آهن بندرعباس - میناب به هیئت دولت پیشنهاد می شود

علی لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام اینکه دور سوم سفرهای استانی ریاست جمهوری و هیئت دولت فرهنگی است، ‌افزود: در دور اول سفر هیئت دولت 39 مصوبه مربوط به شهرستان میناب تصویب شد که 90 درصد آنها اجرایی شده است. همچنین چهار مصوبه دور دوم هم با اهتمام مدیریت ارشد استان و مسئولان شهرستان تاکنون 90 درصد آن عملیاتی شده است.

وی بیان کرد: در دور سوم سفر رئیس جمهور پیشنهادات مناسبی برای توسعه و رفع محرومیت شهرستان میناب آماده ارائه در هیئت دولت شده است که امیدواریم با تصویب این پیشنهادات بتوانیم محرومیت را از چهره این شهرستان بزداییم.

لشکری خاطرنشان کرد: احداث مجتمع بندر تیاب، ‌احداث باند دوم میناب - جاسک،‌ احداث هنرستان کشاورزی، ‌احداث دانشکده بهداشت، ‌احداث آزمایشگاه دام، طیور و آبزیان، ‌احداث کارخانه پتروشیمی،‌ احداث فرهنگسراها و ورزشگاه های جدید از جمله پیشنهادات آماده ارائه است.

وی با بیان اینکه میناب یکی از شهرستانهای با تمدن قدیمی در استان هرمزگان محسوب می شود،‌ بیان داشت: شهرستان میناب در گذشته مرکز عبور و مرور تجار و بازرگانان بوده است پیشنهاد معرفی میناب به عنوان "منطقه آزاد تجاری" را آماده و امیدواریم به تصویب این طرح تحول عظیم اقتصادی را در میناب به وجود بیاوریم.

وی همچنین از تشکیل ستاد ارتباطات مردمی رئیس جمهور در شهرستان میناب خبر داد و گفت: چهار کارگروه امور زیربنایی، ‌آموزشی، ‌فرهنگی و اجتماعی، اشتغال و سرمایه گذاری و کارگروه آب و منابع طبیعی و کشاورزی با حضور سیف الله مطلبی نماینده رئیس جمهور تشکیل شده است.