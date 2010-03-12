به گزارش خبرنگار مهر، با شروع تعطیلات نوروز گروههای نمایش فعالیتهای خود را متوقف می‌کنند و تا نیمه فرودین ماه هیچیک از سالنهای تئاتر پذیرای علاقمندان نیستند. این موضوع تا اندازه زیادی آمار تماشاگران تئاتر را در ماه اول سال پایین می آورد.

سالها پیش اکرانهای نوروزی سینما‌ هم چنین وضعی را داشتند و چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت اما رفته رفته با تجهیز سالنهای سینما و و تبلیغات مناسب در شهرهای مختلف به خصوص تهران فیلم دیدن روی پرده سینما به یکی از تفریحات در تعطیلات نوروز تبدیل شد به طوری که در چند سال اخیر تهییه کنندگان بر سر اکران نوروزی با یکدیگر رقابت شدیدی دارند و بسیاری از پرفروشترین فیلمهای سال آثار اکران شده در نوروز هستند.

امکان اجراهای نوروزی تئاتر در نورزوی و میزان استقبال علاقه‌مندان موضوعی است که اهالی نمایش هر کدام به فراخور ظرفیتهای تئاتر ایران به آن پرداختند.

حسین کیانی کارگردان تئاتر با اشاره به اکران نوروزی در حوزه سینما گفت: اگر قرار باشد تئاتر هم مثل سینما در تعطیلات نوروز به فعالیت خود ادامه بدهد ذاتا حرکت پسندیده ایست. اما باید به این مسئله توجه کنیم که چه فیلمهایی برای اکران در نوروز آماده می‌ شوند. معمولا فیلمها و برنامه‌هایی که حال و هوای بهار را دارند و مایه‌هایی از طنز در آنها دیده می‌شوند به استقبال بهار می‌روند. سینما کار خودش را در سال جدید با فیلمهای کمدی آغاز می‌کند تا شادی و شور را به مخاطب عرضه کند.

وی در ادامه افزود: البته نباید امکاناتی که در سینما وجود دارد و متاسفانه در حوزه تئاتر دیده نمی‌شود نادیده گرفت. تعداد سالنهای سینما و گستردگی آنها با تئاتر قابل مقایسه نیست. من به جرأت می‌توانم بگویم که 95 درصد شهرهای کشور ما سالن نمایش ندارند و از دیدن تئاتر محرومند. بعضی از شهرها سالنهایی دارند که مناسب اجرا نیستند و نمی‌توانیم توقع داشته باشیم آثار فاخری در این سالنها ببینیم.



با وجود نبود سالنهای نمایش در شهرهای مختلف و سفرهای نوروزی باید دید که آیا مخاطبان از اجراهای نوروزی استقبال می‌کنند یا خیر؟

کیانی با تاکید بر لزوم وجود مخاطب برای اجرای نمایش عنوان کرد: فکر اجرای نوروزی تئاتر نسنجیده و نشدنی است چرا که برای اجرای یک نمایش باید مخاطب و زمینه فراهم باشد. زمینه اجرای که با توجه به کبود امکانات فراهم نیست. گذشته از اینها مخاطب باید از ما بخواهد که کار روی صحنه ببریم و باید احساس نیاز در او به وجود بیاید. مادامی که این احساس در او به وجود نیاید طبیعتا اجراهای ما هم در سالنهای خالی انجام می‌شود. با همه اینها به نظرم چنین پیشنهادهایی تنها در حد یک حرف باقی می‌ماند و اگر شرایط لازم برای این اجراها فراهم نشود در سالهای آینده امکان اجرای نوروزی نداریم.