منظور از اسلامی شدن دانشگاهها تک جنسیتی کردن آنها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو وزیر علوم ظهر امروز سه شنبه در دانشکده علوم حدیث در ارتباط با کمبودهایی که این دانشکده با آن مواجه است گفت: امیدواریم با توافقات وزارت علوم و دانشکده علوم حدیث بتوانیم در سال آینده تا حد وسعمان از این دانشکده حمایت کرده و مشکلات آنها را مرتفع سازیم.

وی با بیان اینکه مرتفع سازی مشکلات دانشکده علوم حدیث، ِدینی است برای وزارت علوم تا توشه آخرت خود را فراهم کند تاکید کرد: ایجاد شعب این دانشکده در شهرهای دیگر و مسائل وام دانشجویی را نیز پیگیری کرده ایم و چنانچه در مورد وامهای دانشجویی قولهایی داده شده باشد حتما اجرایی می شود.

وزیرعلوم ادامه داد: در ارتباط با عدم ارائه پژوهانه به این دانشکده مشکلات بررسی شده و راهکارهای لازم ارائه می شود.

دانشجو افزود: در حال حاضر در ارتباط با مشکلات این دانشکده کار کارشناسانه صورت نگرفته است اما از مسئولین می خواهم مشکلات خود را به وزارت علوم منعکس کنند تا در حد توان وزارت علوم حمایت های لازم را ایجاد خواهد کرد.

وی به موفقیتهای حاصل شده در دانشکده علوم حدیث از قبیل قبولی 42 درصدی دانشجویان این دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد و راه اندازی دوره های مجازی نیر اشاره کرد.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه چنانچه فضای اسلامی در دانشگاهها ایجاد شود قطعا موفقیتهای بیشماری کسب خواهیم کرد از برخی افرادی که معتقدند با ایجاد فضای لیبرالیست یا سکولار در دانشگاه به پیشرفت می رسیم انتقاد کرد و گفت: چنانچه قرار است دانشگاههای کشور به پیشرفت همه جانبه دست یابند باید فضای اسلامی در دانشگاهها برقرار شود.

دانشجو ادامه داد: تا سخن از اسلامی شدن دانشگاهها می شود عده ای خاص فضاسازی های منفی ایجاد کرده و سخن از بحث تک جنسیتی در دانشگاهها می کنند در صورتی که منظور ما تک جنسیتی شدن دانشگاهها نیست.

وی با اشاره به برخی کاریکاتورها که در مورد اسلامی شدن فضای دانشگاه بین تصویر زنان و مردان دانشجو دیوار قرار می دهند گفت: عده ای نمی خواهند جمهوری اسلامی به فرهنگ اهل بیت نزدیک شود چرا که در این صورت است که ما به عزت می رسیم.

وزیر علوم افزود: فرهنگ اهل بیت یعنی ایرانی که پرچمدار آزادی در چارچوب عبودیت خداوند است که این ما را به عزت می رساند.