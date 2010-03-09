«وداع با خورشید» در قم به چاپ رسید

وحید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه دفتر تعزیه حوزه هنری استان قم به شناسایی‌، تصحیح و اشاعه تعزیه‌ به عنوان هنری اسلامی و ملی اهتمام خاصی دارد اظهار داشت: حوزۀ هنری استان قم در دومین گام خود، تعزیۀ وداع امام حسین‌(ع) را مورد تحقیق و پژوهش قرار داده و ضمن بررسی ادبی و تاریخی نسخه‌های مختلف که در قالب همایش سراسری پژوهش تعزیه در قم‌، اجرا و جمع آوری شده‌، نسخه‌ای را تحت عنوان «وداع با خورشید» منتشر کرده است.



وی با اشاره به اینکه مجموعه یاد شده توسط امیر زینلی گردآوری و تنظیم شده است ادامه داد: در گردآوری این اثر گران قدر حجت الاسلام سید محمود طباطبایی ،مسئول سیره نگاری و پروژه تحقیقات دانش نامه 14 جلدی امام حسین (ع) وابسته به مؤسسه فرهنگی دارالحدیث قم در زمینه تصحیح روایات و احادیث به حوزه هنری مشاوره داده است ضمن آن که رضا بابایی نیز ویراستاری ادبی آن را به عهده داشته است.



وی همچنین با بیان اینکه نخستین جلد این مجموعه تحت عنوان « قمر بنی هاشم » در سال گذشته منتشر شده است، خاطرنشان کرد: دفتر تعزیه حوزه هنری استان قم در نظر دارد در ادامه این فعالیت نسخه‌های دیگر تعزیه موجود را مورد بررسی و تصحیح قرار دهد.