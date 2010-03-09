مجتمع تفریحی کارکنان شهرداری کرج در نشتارود به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بهره برداری از مجتمع تفریحی نشتارود پیش از ظهر سه شنبه با حضور اعضاء شورای اسلامی شهر، شهردار کرج، معاونین، مدیران مناطق، مدیران عامل سازمانهای تابعه شهرداری کرج، جمع کثیری از مدیران شهری، کارکنان شهرداری کرج و مردم و مسئولین منطقه در محل مجتمع واقع در نشتارود برگزار شد.

این پروژه عظیم که احداث آن از سال 82 آغاز شده است پس از شش سال با تلاش و همت آقازاده شهردار کرج در سال 88 با احداث حدود نیمی از پروژه در طول مدت چهار ماه تکمیل و به بهره برداری رسید.

مجتمع رفاهی میلاد کارکنان شهرداری کرج در غرب استان مازندران مابین شهرهای نشتارود و تنکابن و در جوار دریای خزر قرار گرفته است و یکی از بزرگترین پروژه های شهرداری کرج در سال 88 محسوب می شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج در مراسم افتتاحیه مجتمع رفاهی میلاد نشتارود ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات شهرداری کرج در جهت رفاه کارکنان ، این مجتمع را هدیه ناقابلی برای پرسنل سخت کوش و حمتکش شهرداری کرج دانست و گفت: امیدواریم که مجموعه های رفاهی میلاد کرج، میلاد مشهد مقدس و میلاد نشتارود بتواند جوابگوی نیازهای کارکنان حمتکش شهرداری بوده و این عزیزان بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

امیریزدی افزود: سال آینده سال افتتاح و شروع پروژه های مهم شهرداری کرج است پروژه هایی که کارهای مقدماتی آن از هم اکنون آغاز شده و امیدواریم که از ابتدای سال آینده شاهد شروع و کلنگ زنی این پروژه ها بوده و بتوانیم تعدادی ازاین پروژه های مهم را تا پایان سال آتی به بهره برداری برسانیم.