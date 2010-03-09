پیش نویسی برای قطعنامه علیه ایران آماده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، "سرگئی لاوروف" امروز سه شنبه اعلام کرد که گروه 1+5 مذاکره کنندگان پیرامون موضوع هسته ای ایران هنوز هیچ پیش نویس قطعنامه ای را آماده نکرده اند.

لاوروف گفت: "مسئله درچارچوب گروه 3+3 بررسی می شود. چیزی بعنوان پیش نویس قطعنامه وجود ندارد، شرکای غربی ما ایده هایی که به عقیده آنها می توانند محتوای چنین قطعنامه ای را تشکیل دهند را بررسی می کنند".

لاوروف با تاکید بر موضع کشورش مبنی بر لزوم پایبندی به روش دیپلماتیک برای حل موضوع برنامه هسته ای ایران در عین حال این را غیر ممکن ندانست که اگر طرف ایرانی به پیشنهادهای آژانس بین المللی انرژی اتمی "پاسخی سازنده" ندهد، موضوع ایران برای بررسی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود.

وزیر خارجه روسیه خاطر نشان نمود: "ما یقین داریم که این گروه [1+5] باید همان هسته ای باشد که در آن پیشنهادهایی برای گام های آتی تدوین خواهند شد. بدین منظور، مسلماً نیاز است که در این گروه جستجوی ابتکاراتی مورد قبول همه ادامه پیدا کند".