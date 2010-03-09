انبوه سازان شش هزار واحد مسکن مهر در لرستان می سازند

حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: انبوه سازان لرستانی برای ساخت شش هزار و 262 واحد مسکن مهر اعلام آمادگی کرده اند اما تاکنون هیچ قراردادی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان با این انجمن بسته نشده است.

وی با اشاره معرفی چهار شرکت انبوه سازی به سازمان مسکن و شهرسازی برای انعقاد قرارداد، افزود: در سفر وزیر مسکن و شهرسازی به لرستان مقرر شد انبوه سازان با پذیرفتن سه شرط تحویل یکساله واحدها، قبول قیمت مصوب شورای مسکن و ارائه ویژگیهای ساختمانها اقدام به مشارکت در ساخت واحدهای مسکن مهر کنند.

رئیس انجمن انبوه سازان استان لرستان با اشاره به تعیین نرخ ساخت واحد به صورت هر مترمربعی، یادآور شد: مطابق مصوبه شورای مسکن در فاز یک مسکن مهر برای هر مترمربع 260 هزار تومان و در فاز دوم 285 هزار تومان پیش بینی شده است.

اسدی خاطرنشان کرد: همچنین برای واحدهایی که به صورت صنعتی ساخته می شود 20 هزار تومان به قیمت هر مترمربع اضافه خواهد شد.