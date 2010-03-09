4200 معلم لرستانی فاقد مسکن هستند

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: برای حل مشکل این فرهنگیان دو تعاونی مسکن راه اندازی شده است.

وی با اشاره به مشکل کاربری زمین های خریداری شده توسط تعاونیها، خاطر نشان کرد: در سفر وزیر مسکن شهرسازی به لرستان مقرر شد با رعایت همه الزامات قانونی این واحدهای مسکونی در قالب مسکن مهر ساخته شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان همچنین با اشاره به مشکل مسکن معلمان روستایی، عنوان کرد: همچنین در حال حاضر یک هزار و 183 معلم روستایی لرستان فاقد مسکن هستند.

ماکنعلی با اشاره به حل مشکل معلمان روستایی لرستان در شورای آموزش و پرورش بر ضرورت همکاری بانکها برای اخذ تسهیلات توسط این معلمان تاکید کرد.