  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

4200 معلم لرستانی فاقد مسکن هستند

4200 معلم لرستانی فاقد مسکن هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان گفت: در حال حاضر چهار هزار و 200 معلم و فرهنگی لرستانی فاقد مسکن هستند.

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: برای حل مشکل این فرهنگیان دو تعاونی مسکن راه اندازی شده است.

وی با اشاره به مشکل کاربری زمین های خریداری شده توسط تعاونیها، خاطر نشان کرد: در سفر وزیر مسکن شهرسازی به لرستان مقرر شد با رعایت همه الزامات قانونی این واحدهای مسکونی در قالب مسکن مهر ساخته شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان همچنین با اشاره به مشکل مسکن معلمان روستایی، عنوان کرد: همچنین در حال حاضر یک هزار و 183 معلم روستایی لرستان فاقد مسکن هستند.

ماکنعلی با اشاره به حل مشکل معلمان روستایی لرستان در شورای آموزش و پرورش بر ضرورت همکاری بانکها برای اخذ تسهیلات توسط این معلمان تاکید کرد.

کد مطلب 1048629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها