دو هزار هکتار بافت فرسوده در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پرهام جانفشان ظهر سه شنبه در نشست این سازمان افزود: نوسازی بافت‌های فرسوده در استان را سیاست دیگری که سازمان مسکن و شهرسازی در حال پیگیری آن است و از آنجا که دولت امکانات خوبی برای این امر در اختیار قرار داده به این صورت که به ازای هر واحد که در بافت فرسوده محدوده‌های مصوبی دارد.

وی اظهار داشت: برای بازسازی واحدهای فرسوده وام 150 میلیون ریالی با بهره اندک به متقاضیان پرداخت می شود.

جانفشان اضافه کرد: تشکیل دفاتر طراحی به صورت اجرایی، توجه ویژه به نظارت عالیه و مضاعف و توجه به مجریان ذی‌صلاح از اقداماتی است که باید در سازمان اجرا شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی گلستان گفت: حمایت از پیمانکاران بومی از سیاستهای کلان سازمان مسکن است و از آنجا که بازار کار در استان محدود است، اجازه نخواهیم داد پیمانکاران و مشاوران غیربومی در بخش مسکن بازار کار را در استان تحت‌الشعاع خود قرار دهند.

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: زمانی‌که سه عنصر با هم یکدل و یک زبان بودند، بحث ساخت و ساز حرفه‌ای مهندسی به خوبی صورت خواهد گرفت و چنانچه میان این عناصر همامنگی دیده نشود، مشکلات عدیده‌ای پیش رو خواهد بود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان گلستان به تشریح وضعیت ساخت و ساز در استان پرداخت و گفت: رفع معضل اشتغال مهندسین جوان در اولویت کنونی این سازمان است.

جانفشان از وجود 2 هزار و 800 مهندس عضو سازمان نظام مهندسی در گرایش‌های مختلف خبر داد و آن را ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه محسوب کرد.

رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان گلستان با اشاره ساخت به 21 هزار واحد مسکن مهر در گرگان گفت: وظیفه عمده هدایت این پروژه به عهده این سازمان است.