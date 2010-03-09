به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی با اعلام این خبر تاکید کرد: این در حالی است که مجموع پوشش‌های اعتبار صادراتی سال 1383 در حدود 72 میلیون دلار بوده است.

وزیر بازرگانی افزود: از این میزان پوشش بیمه‌ای و ضمانتی ارائه شده، حدود یک میلیارد دلار مربوط به بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی حائز توانمندی صادراتی بجز پتروشیمی است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش 40 برابری پوشش‌های صادراتی نسبت به سال 1383 تا اندازه زیادی به کاهش ریسکهای رو به تزاید صادرکنندگان ایرانی در بازار تجارت جهانی و مقابله با تحریم‌های اقتصادی یاری رسانده است.

غضنفری با اشاره به افزایش ضریب پوشش صادرات غیرنفتی کشور از حدود یک درصد در سال 1383 به بیش از 15 درصد در سال جاری، از برنامه‌های دولت جهت حمایت‌های بیمه‌ای بیشتر از صادرات خبر داد و گفت: میانگین پوشش‌های اعتبار صادراتی در جهان 10 درصد اعلام شده و ایران از میانگین جهانی جلوتر قرار دارد.

وزیر بازرگانی با اشاره به امکان حل مشکل وثایق بانکی در دریافت اعتبارات صادراتی از طریق بیمه‌ها و تضمین‌های اعتباری، گفت: در صورت تقویت بنیه مالی صندوق، امکان ارائه خدمات بیشتر به صادرکنندگان فراهم خواهد آمد.

وی افزود: میزان خسارت پرداختی صندوق طی 11 ماه ابتدایی امسال 146 میلیارد ریال بوده است.