به گزارش خبرنگار مهر در قم، این جشنواره فروردین سال آینده در دو محور «نقش مهارت⁯های زندگی در پیشگیری از اعتیاد» و «نقش فرزندپروری در پیشگیری از اعتیاد» در گروه⁯های مختلفی همچون دانش⁯آموزان، دانشجویان، طلاب و کارمندان ادارات برگزار خواهد شد.



بر اساس این گزارش، نقاشی و روزنامه⁯دیواری از رشته⁯های ویژه دانش⁯آموزان مقطع ابتدایی و رشته⁯های داستان کوتاه، عکس، طراحی، نقاشی ویژه دانش⁯آموزان مقطع راهنمایی است.



برای دانش⁯آموزان مقطع متوسطه نیز علاوه بر رشته⁯های ویژه مقطع راهنمایی، رشته شعر هم در نظر گرفته شد.



همچنین جوانان، طلاب، دانشجویان، فرهنگیان و کارکنان ادارات و نهادهای دولتی نیز می⁯توانند در رشته⁯هایی از قبیل داستان کوتاه، شعر، عکس، طراحی، نقاشی، کاریکاتور، طراحی وبلاگ و فیلم⁯نامه شرکت کنند.



بر این اساس، داوطلبان می⁯توانند حداکثر تا 25 اسفندماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و به سه اثر برگزیده در هر بخش لوح تقدیر و جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.



لازم به ذکر است دانش⁯آموزان باید آثار خود را به سازمان آموزش و پرورش قم و دانشجویان به دانشگاه⁯های محل تحصیل خود ارسال کنند.



آثار مربوط به طلاب نیز باید به سازمان تبلیغات اسلامی قم ارسال شود، جوانان آثارشان را به سازمان جوانان و کارکنان ادارات نیز به ادارات محل خدمت خود ارسال کنند.

