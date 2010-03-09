به گزارش خبرنگار مهر در قم، این جشنواره فروردین سال آینده در دو محور «نقش مهارتهای زندگی در پیشگیری از اعتیاد» و «نقش فرزندپروری در پیشگیری از اعتیاد» در گروههای مختلفی همچون دانشآموزان، دانشجویان، طلاب و کارمندان ادارات برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، نقاشی و روزنامهدیواری از رشتههای ویژه دانشآموزان مقطع ابتدایی و رشتههای داستان کوتاه، عکس، طراحی، نقاشی ویژه دانشآموزان مقطع راهنمایی است.
برای دانشآموزان مقطع متوسطه نیز علاوه بر رشتههای ویژه مقطع راهنمایی، رشته شعر هم در نظر گرفته شد.
همچنین جوانان، طلاب، دانشجویان، فرهنگیان و کارکنان ادارات و نهادهای دولتی نیز میتوانند در رشتههایی از قبیل داستان کوتاه، شعر، عکس، طراحی، نقاشی، کاریکاتور، طراحی وبلاگ و فیلمنامه شرکت کنند.
بر این اساس، داوطلبان میتوانند حداکثر تا 25 اسفندماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و به سه اثر برگزیده در هر بخش لوح تقدیر و جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
لازم به ذکر است دانشآموزان باید آثار خود را به سازمان آموزش و پرورش قم و دانشجویان به دانشگاههای محل تحصیل خود ارسال کنند.
آثار مربوط به طلاب نیز باید به سازمان تبلیغات اسلامی قم ارسال شود، جوانان آثارشان را به سازمان جوانان و کارکنان ادارات نیز به ادارات محل خدمت خود ارسال کنند.
فروردینماه سال آینده؛
جشنواره فرهنگی هنری پیشگیری از اعتیاد در قم برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: جشنواره فرهنگی هنری پیشگیری از اعتیاد در گروههای سنی مختلف در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این جشنواره فروردین سال آینده در دو محور «نقش مهارتهای زندگی در پیشگیری از اعتیاد» و «نقش فرزندپروری در پیشگیری از اعتیاد» در گروههای مختلفی همچون دانشآموزان، دانشجویان، طلاب و کارمندان ادارات برگزار خواهد شد.
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