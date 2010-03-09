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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۰

عبدالرحمان العطیه:

غرب با موضوع هسته ای ایران دوگانه بر خورد می کند

غرب با موضوع هسته ای ایران دوگانه بر خورد می کند

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بر لزوم اعتمادسازی و شفافیت کشورهای غربی در تعامل با موضوع هسته ای ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالرحمان العطیه" در گفتگو با روزنامه الوطن قطر اظهار داشت: غرب در موضوع هسته ای ایران باید از حرکت با سیاست های دوگانه و آن گونه که با عراق تعامل داشت، پرهیز کند.

وی تاکید کرد: کشورهای غربی باید با شفافیت و اعتمادسازی از ابزارهایی استفاده کنند که همکاری دوجانبه را تضمین کند.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس همچنین با اشاره به لزوم اعتمادسازی ایران در موضوع هسته ای، اظهار داشت: تهران باید اعتماد جامه بین المللی را در قبال موضوع هسته ای خود تامین کند.

العطیه با اشاره به تلاش های دیپلماتیک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در زمینه جلوگیری از وقوع بحران و مواجهه نظامی در منطقه، تاکید کرد: ما با همه طرف ها در این مسئله مذاکره خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به هشدار ایران درباره استفاده از واژه های جعلی برای خلیج فارس در شرکت های هواپیمایی عربی، مدعی شد: این اظهارات هیچ نفعی برای ایران و کشورهای عربی ندارد.

کد مطلب 1048635

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