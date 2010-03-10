نخستین گواهی محصولات حلال بروکسل صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این گواهی حلال اروپایی محصولاتی را به رسمیت می شناسد و برای محصولاتی صادر می شود که براساس اصول اسلامی تولید شده باشند.

نوشیدنی که با عنوان " شب مشرقی" بدون الکل و اسلامی تولید شده نخستین محصولی است که با این گواهی و در نظر گرفتن مصرف کننده مسلمان وارد بازار می شود.

کمپانی که خواستار دریافت گواهی حلال برای یک محصول است باید درخواست خود را ارائه کرد و پس از بررسی اولیه یک روحانی مسلمان در خط تولید محصول حاضر شده و تصمیم می گیرد که آیا این محصول می تواند چنین عنوانی را در یافت کند یا خیر. اگر محصول شایستگی دریافت گواهی حلال را داشته باشد فرآیند صادرات آن به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تسهیل می شود.

در شهرهای بزرگی چون بروکسل 17 درصد از ساکنان از محصولات غذایی حلال استفاده می کنند. صدور گواهی از این نوع تلویحا به معنای وارد شدن به بازار درحال رشد اروپا است. بازار محصولات غذایی حلال گسترده و درحال رشد است چرا که این بازار محصولات غذایی متنوعی را شامل می شود و تعاد مصرف کنندگان آن نیز قابل توجه است.

