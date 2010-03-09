العین تیمی منسجم و باکیفیت است / مصمم به کسب پیروزی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه‌نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیم سپاهان اصفهان برابر العین امارات با بیان اینکه تلاش می‌کنیم در زمین خود نتیجه لازم را کسب کنیم، خاطرنشان کرد: در بازی نخست مقابل الشباب عربستان به دلیل بدشانسی نتوانستیم به هدف اصلی خود که کسب هر سه امتیاز دست پیدا کنیم. سعی می‌کنیم با پیروزی در بازی مقابل العین امارات در کورس کسب مقام نخست این گروه بمانیم.

وی با تاکید بر اینکه بازیکن شماره 10 تیم العین 22 میلیون دلار قیمت دارد، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی مناسبی که انجام داده‌ایم سعی می‌کنیم، نمایش قابل قبولی از خود ارائه دهیم و نتیجه مطلوبی را بدست آوریم. العین در بازی نخست برابر پاختاکور ازبکستان بسیار بدشانس بود. با این وجود هدف نخست ما شکست تیم العین است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در ادامه از شناخت خود نسبت به تیم العین امارات یاد کرد و گفت: تیم اماراتی تیم بسیار منسجم و خوبی است که در حملات شرکت می‌کند و از بازیکنان بسیار باکیفیتی سود می‌برد. برای کنترل این تیم سعی داریم ارتباط بین بازیکنان شماره‌های 9 و 10 این تیم را قطع کنیم.

قلعه نویی درادامه به تشریح دلایل توقف تیم فوتبال سپاهان در دیدار با الشباب عربستان پرداخت و گفت: در نیمه اول این مسابقه بازیکنان تمام تفکرات کادرفنی را در زمین اجرا کردند اما در نیمه دوم بازیکنان فاصله خط دفاعی تا دروازه را نزدیک کردند و فضای مناسبی را در اختیار بازیکنان حرفه‌ای الشباب قرار دادند و همین موضوع باعث شد دروازه خود را برابر این تیم بازشده ببینیم اما مصمم هستیم بازی دوم خود در لیگ قهرمانان را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

وی در ادامه افزود: طی هفته‌های گذشته به دلیل تراکم مسابقات فشار سنگینی بر تیم ما تحمیل شد و قدرت جسمانی بازیکنان سپاهان تحلیل رفت. از همین رو بر مباحث روحی - روانی تاکید ویژه‌ای داشتیم. همه هم‌قسم شده‌ایم بازی چهارشنبه را به منظور تغییر شرایط در جدول رده‌بندی حتما با برد پشت سر بگذاریم.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان با اشاره به عدم نتیجه گیری تیم‌های اماراتی در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا گفت: با این ذهنیت که این تیم‌ها در بازی نخست نتیجه نگرفته‌اند وارد زمین نمی‌شویم. چرا که العین از کادرفنی و بازیکنان حرفه‌ای سود می‌برد اما ما سپاهانیم و تیم بسیار قدرتمندی در اختیار داریم.

وی ادامه داد: این موضوع که تیم‌های دیگر از هم‌گروهی با ما هراس داشتند نشانه قدرت بالای سپاهان در سطح مسابقات آسیایی است. برنامه ما برای بازی‌های داخل خانه و خارج از خانه با هم متفاوت است. از همین رو تفکرات ما نسبت به بازی با الشباب متفاوت است و سعی می‌کنیم هجومی بازی کنیم.

قلعه نویی در پایان خاطرنشان کرد: در هر تیمی که مربیگری کردم بهترین خط حمله فصل متعلق به آن تیم بوده است اما، به بازیکنان سپاهان گفته‌ام باید یاد بگیرند در زمان تصاحب توپ همه باهم حمله کنند و در زمان از دست دادن آن همه با هم دفاع کنند. در فوتبال حوادث غیرمنتظره بسیار زیاد است. با این وجود سعی می‌کنیم نقص خود در آسیب‌پذیری روی ضدحملات را با برنامه‌ریزی صحیح جبران کنیم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان و العین امارات در هفته دوم هشتمین دوره لیگ قهرمانان آسیا ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می شود.