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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

قرائتخانه در پارکهای گلستان راه اندازی می شود

قرائتخانه در پارکهای گلستان راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان از راه اندازی کتابخانه و قرائتخانه در پارکهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی ظهر سه شنبه در نشست با شهرداری گرگان افزود: راه اندازی کتابخانه و قرائتخانه در برخی از پارکهای شهر گرگان پیشنهاد شده است.

وی اظهار داشت: با موافقت اداره کل کتابخانه ها مقرر شد با هماهنگی و بازدید از پارکهایی که قابلیت احداث بنا را دارند موضوع در جلسه آتی انجمن شهر گرگان مطرح و در دستور کار قرار گیرد.

علوی بر لزوم بر پرداخت بدهیهای شهرداری به کتابخانه های عمومی استان تاکید کرد و خواهان همکاری بیشتر شهرداران در این زمینه شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان از نصب رایانه جستجوی منابع برای اعضای کتابخانه عمومی شهید مقصودلو استان خبر داد.

وی یادآور شد: از محل منابع و اعتبارت تملک دارایی تخصیص داده شده به اداره کل کتابخانه های عمومی استان، تعدادی رایانه و امکانات کتابخانه ای تهیه شده و در اختیار کتابخانه های عمومی استان قرار گرفته است.

گلستان 28 باب کتابخانه عمومی دارد.

کد مطلب 1048642

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