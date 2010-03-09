به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز جلیلی ظهر سه شنبه در در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های آماده افتتاح شهراری ارومیه اظهار داشت: از 14 فرودین 89 عملیات اجرایی موزه آب در پارک ائللرباغی ارومیه با اختصاص اعتبار چهار میلیارد ریال آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه همچنین در جوار این موزه آسیاب‌خانه سنتی گندم احداث خواهد شد، افزود: در این آسیاب خانه گندم به شکل آرد در آورده و از آرد تهیه شده در داخل پارک، نان به روش سنتی پخت خواهد شد .

جلیلی همچنین از احداث نهرهایی به طول یک هزار و 550 متر در این پارک خبر داد و گفت: مجموعه آمفی‌تئاتر روباز موجود در این پارک به گنجایش دو هزار نفر برای ترویج فعالیت‌های فرهنگی و هنری ایجاد شده است .

رئیس شورای شهر ارومیه، نصب 21 آلاچیق برای بهره‌مندی شهروندان و نصب وسایل بدنسازی، اجرای 200 قطعه سکوی نشیمن، اجرای سیستم آبیاری تحت فشار به منظور آبیاری گیاهان، پارکینگ دو هزار و 700 مترمربعی را از دیگر امکانات موجود در این پارک عنوان کرد .

جلیلی خاطرنشان کرد:همچنین برای افزایش جاذبه بصری پارک و تامین رفاه شهرروندان در شهری سالم و پویا در کنار ایجاد فضای سبز مطلوب، جاده تندرستی به طول یک هزار و 800 متر و به عرض سه متر در دو سوی رودخانه، باند پیاده‌روی ساحلی به طول یک هزار و 800 متر و به عرض چهار متر بر روی دیواره شیب‌دار ساحلی، دریاچه بزرگ داخل پارک به مساحت دو و نیم هکتار به گنجایش 14 هزار مترمکعب آب برای قایقرانی از جمله این امکانات است .