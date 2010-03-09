اعتبارات عمرانی زنجان نسبت به ابتدای سال 85 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباس راشاد ظهر سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان در حال حاضر 404 طرح در حال اجرا است که در 17 فضل توزیع و تدوین شده است.

وی، بابیان اینکه16.32 درصد اعتبارات استانی به شهرستان زنجان تعلق دارد ادامه داد: میزان اعتبارات امسال شهرستان زنجان بیش از 427 میلیارد و 654 میلیون ریال است.

راشاد افزود: مدیران دستگاه های اجرایی باید موانع اجرایی طرح ها را با سرعت بسیار بالا رفع کرده و از توقف عملیات اجرای آنها که موجب بلوکه شدن اعتبار طرح ها می شود، جلوگیری کنند.

فرماندار شهرستان زنجان گفت: دستگاه های اجرایی به عملکرد پیمانکاران نظارت جدی داشته باشند تا کارها با کیفیت بهتری انجام شود.

راشاد، برلزوم تلاش جدی مسوولان دستگاه های اجرایی برای جذب اعتبارات تاکید کرد و افزود: جذب و اجرای اعتبارات در ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی، موجب افزایش سرعت خدمت رسانی به مردم خواهد شد.