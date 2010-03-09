تشکیل پنج کمیته در ستاد نوروزی نیروی انتظامی لرستان

سرهنگ محمد بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طرح نوروزی نیروی انتظامی استان لرستان از بیست و هفتم اسفندماه سالجاری آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل پنج کمیته در این زمینه، عنوان کرد: در راستای اجرای برنامه نوروزی نیروی انتظامی استان لرستان کمیته های امنیتی، نظارت، اجتماعی، پشتیبانی و راهور در قالب ستاد نوروزی تشکیل شده است.

معاون عملیاتی نیروی انتظامی استان لرستان از استقرار ایستگاههای پلیس در مناطق شلوغ شهرها خبر داد و افزود: تقویت واحدهای گشت انتظامی و استفاده از نیروهای آموزشی و دانشگاهی از دیگر برنامه های نیروی انتظامی در این ایام است.

سرهنگ بیرانوند با تاکید بر اینکه در این ایام از مرخصی زندانیان و مجرمان سابقه دار جلوگیری خواهد شد، خاطر نشان کرد: حضور آشکار در مراکز تفریحی و گردشگری در ایام تعطیلات نوروز و به ویژه روز طبیعت از جمله برنامه های ستاد نوروزی نیروی انتظامی است.

وی همچنین از اجرای رزمایشی در این رابطه خبر داد و بیان داشت: همزمان با روز 24 اسفند ماه سالجاری رزمایشی با حضور سازمانها و دستگاههای امدادی در این زمینه با هدف رسیدن به آمادگی نهایی نیروها برگزار خواهد شد.

معاون عملیاتی نیروی انتظامی استان لرستان همچنین با اشاره به توصیه هایی به مردم در این ایام، یادآور شد: مردم تا حد امکان در ایام نوروز و تعطیلات از هر گونه جابجایی اسباب و اثاثیه خودداری کنند و در غیر این صورت مجوز لازم را از کلانتری محل اخذ نمایند.