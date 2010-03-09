طرح ساماندهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازار مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رمدانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاری ها در ساری افزود: این طرح به صورت پایلوت در مرکز استان اجرا و در صورت موفقیت در سایر استان های کشور اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازار استان به منظور تجهیز کلیه کسبه و بازار شهرهای مازندران به فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

عضو هیئت رئیسه مجمع صنفی تولیدی و توزیعی مرکز استان با اشاره به اینکه نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی در مجمع صنفی ساری تهیه شده است تصریح کرد: تاکنون 70 درصد اتحادیه های شهرستان ساری از طریق این نرم افزار به صورت متمرکز با یکدیگر در ارتباط هستند.

رمدانی با بیان اینکه از 65 اتحادیه فعال شهرستان ساری تاکنون 20 اتحادیه به این شبکه متصل شدند یادآور شد: تمامی اتحادیه های باقی مانده تا خرداد 89 متصل به سیستم نرم افزاری اصناف خواهند شد.

وی همچنین از عضویت سه نفر از اعضای هیئت رئیسه مجامع امور صنفی شهرهای ساری و چالوس در اتحادیه کشوری اصناف خبر داد.

میرصالح صالحی نیا، رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و توزیعی مرکز مازندران نیز با اشاره به جایگاه و نقش ویژه اصناف در دوران انقلاب، جنگ تحمیلی و سازندگی اظهار داشت: هم اکنون 65 اتحادیه در شهرستان ساری به صورت سازماندهی شده فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه 40 اتحادیه که فعالیت غیرقانونی در چند سال اخیر داشته از طریق برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضای هیئت رئیسه این اتحادیه ها به حالت ساماندهی شده درآمدند تصریح کرد: با پیگیری سازمان بازرگانی شهرستان ساری توانستیم نرم افزار حسابداری الکترونیکی را به صورت قانونمند در اتحادیه های مرکز استان عملیاتی کنیم.

صالحی نیا افزود: مجمع امور صنفی تولیدی و خدماتی مرکز استان از حیث اتصال اتحادیه ها به شبکه حسابداری الکترونیکی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی همچنین از مهیا شدن ساز و کار الکترونیکی شدن بازار شهر ساری خبر داد.

بیش از 25 هزار واحد صنفی در شهرستان ساری فعاتلیت دارند.