واحدهای قالیشویی ،حقوق مردم را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرگانی استان تهران با انتشار اطلاعیه ای ضمن اعلام نرخهای مصوب برای ارایه خدمات واحدهای قالیشویی، از این واحدها درخواست کرد تا حقوق مصرف کنندگان را رعایت کنند.

در راستای اجرای طرحهای نظارتی ویژه نوروز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با هدف تقویت و گسترش بعد نظارتی و کنترلی، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد بستر امن‌ و مناسب‌ برای‌ تامین اقلام‌ پرتقاضا و نیز جلوگیری‌ از افزایش‌ بی‌ رویه‌ و غیر منطقی‌ قیمتها، آخرین نرخ مصوب اعلامی از سوی اتحادیه صنف قالیشویان اعلام می شود.

این اقدام به دلیل برخورد قاطع و هدفمند با تخلفات‌ اقتصادی‌ و ایجاد آرامش در بازار با توجه به فرارسیدن‌ ایام پایانی سال و افزایش تقاضای عموم برای تهیه بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز صورت می گیرد.

شستشوی هر مترمربع موکت بدون پرز 4000 ریال، شستشوی هر متر مربع موکت پرزدار (اعلاء) 5000ریال، شستشوی هر مترمربع انواع فرش ماشینی 11 هزار ریال، شستشوی فرش دستباف معمولی (تیره) هر متر مربع 18 هزار ریال، شستشوی فرش دستباف روشن اعلاء (کاشان – اردکان) هر متر مربع 20 هزار ریال، شستشوی فرش گل ابریشم و کرک دستباف هر متر مربع 30 هزار ریال و کرایه ایاب و ذهاب در سراسر تهران بابت هر چند تخته فرش 4 هزار ریال است.

تمامی واحدهای قالیشویی موظف به رعایت نرخ های مصوب شست شوی انواع فرش و موکت بوده و بازرسان سازمان بازرگانی استان تهران ضمن بازرسی از کارگاههای شستشوی فرش، با متخلفانی که موازین و ضوابط قیمتگذاری را رعایت نمی‌کنند، با قاطعیت برخورد خواهند کرد.