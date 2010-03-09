اتوبان کرج - تهران پاکسازی و بهسازی شد

علی کمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در آستانه فرارسیدن سال جدید و تردد مسافرین نوروزی به استانهای غربی کشور از طریق محور تهران – تبریز، حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری کرج با همکاری اداره راه و ترابری اقدام به پاکسازی و بهسازی اتوبان حدفاصل شهرک خاتم تا پل هوایی حصارک کرده است.

وی افزود: شهر کرج بدلیل قرار گرفتن در پل ارتباطی شمال - جنوب و شرق – غرب کشور و راه دسترسی به 13 استان غربی کشور در آستانه سال نو، میزبان عبور بیش از دو میلیون نفر از مسافرین نوروزی است.

معاون خدمات شهری بیان داشت: تلاش شده است با هماهنگی با ستاد نوروزی شهرستان و نیز سایر دستگاه های خدمات رسان تمهیدات لازم جهت رفاه حال مسافرانی که برای رسیدن به مقصد خود از کرج عبور می کنند، فراهم شود.

کمالی زاده خاطرنشان کرد: خدمات شهری شهرداری کرج براین اساس ضمن برپایی ایستگاه های نوروزی و ارائه خدمات به مسافرین، اقدام به پاکسازی خاک و نخاله، لایروبی انهار، تنظیف عمومی و بهبود سیمای شهری در حاشیه اتوبان کرده که این مهم با همکاری اداره راه وترابری صورت پذیرفت.