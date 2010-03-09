مفتون امینی در این باره به خبرنگار مهر، گفت: دو روز قبل از برگزاری مراسم جایزه شعر خبرنگاران بود که از من دعوت کردند و ظاهراً 3 نفر از 5 نفر داور جایزه من را به عنوان شاعر پیشکسوت انتخاب کرده بود ولی من که پیشکسوت نیستم و هنوز جوانم!

وی افزود: البته یک خرده پیر شده‌ام و شاید هم آنها (مسئولان برگزاری جایزه) هم این اشتباه را مرتکب شده‌اند اما به خاطر اینکه نگویند اشتباه کرده‌اند، گفتند به احترام سابقه شعری و پیشکسوت بودن، از من تقدیر می‌کنند!

این شاعر ادامه داد: من قبل از برگزاری این جایزه اصلاً از آن خبر نداشتم ولی کار خوبی است و اگرادامه پیدا کند، خوب است.

یدالله امینی متخلص به مفتون با 83 سال عمر از جمله شاعران ایرانی است که به لحاظ کیفی و نیز کمی توجه آشعار درخور توجهی منتشر کرده است. وی در آغاز شاعری کلاسیک و کهن‌پرداز بود اما بعدها به‌ویژه بعد از انقلاب به شعر بی‌وزن و قالب نوپردازانه روی آورد. دریاچه، یک تاکستان احتمال، عصرانه در باغ رصدخانه و سرمه‌فام و خط نستعلیق از جمله دفترهای شعری اوست.