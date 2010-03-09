  1. هنر
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

امینی در گفتگو با مهر:

از وجود جایزه شعر خبرنگاران بی‌اطلاع بودم!

از وجود جایزه شعر خبرنگاران بی‌اطلاع بودم!

مفتون امینی که روز گذشته به عنوان شاعر پیشکسوت در چهارمین جایزه شعر خبرنگاران مورد تقدیر قرار گرفت از وجود چنین جایزه‌ای تا پیش از برگزاری آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.

مفتون امینی در این باره به خبرنگار مهر، گفت: دو روز قبل از برگزاری مراسم جایزه شعر خبرنگاران بود که از من دعوت کردند و ظاهراً 3 نفر از 5 نفر داور جایزه من را به عنوان شاعر پیشکسوت انتخاب کرده بود ولی من که پیشکسوت نیستم و هنوز جوانم!

وی افزود: البته یک خرده پیر شده‌ام و شاید هم آنها (مسئولان برگزاری جایزه) هم این اشتباه را مرتکب شده‌اند اما به خاطر اینکه نگویند اشتباه کرده‌اند، گفتند به احترام سابقه شعری و پیشکسوت بودن، از من تقدیر می‌کنند!

این شاعر ادامه داد: من قبل از برگزاری این جایزه اصلاً از آن خبر نداشتم ولی کار خوبی است و  اگرادامه پیدا کند، خوب است.

یدالله امینی متخلص به مفتون با 83 سال عمر از جمله شاعران ایرانی است که به لحاظ کیفی و نیز کمی توجه آشعار درخور توجهی منتشر کرده است. وی در آغاز شاعری کلاسیک و کهن‌پرداز بود اما بعدها به‌ویژه بعد از انقلاب به شعر بی‌وزن و قالب نوپردازانه روی آورد. دریاچه، یک تاکستان احتمال، عصرانه در باغ رصدخانه و سرمه‌فام و خط نستعلیق از جمله دفترهای شعری اوست.

کد مطلب 1048654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها