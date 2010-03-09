کره شمالی برای مقابله با آمریکا واحد موشکهای میان برد تشکیل داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، این واحد ویژه مخصوص موشک های با برد متوسط ( میان برد ) است. این موشک ها سه هزار کیلومتر برد دارند.

این واحد ویژه در شرایطی شکل گرفته که کره شمالی در روزهای اخیر حملات لفظی خود علیه آمریکا و کره جنوبی را افزایش داده است.

در پی انتشار این خبر، وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که نمی تواند خبر یونهاپ را تائید کند. اما با این وجود اسنادی که چندی قبل توسط این وزارت خانه منتشر شده بود از وجود موشک های میان برد در کره شمالی حکایت داشت.

در صورت تائید این خبر، این نکته ثابت می شود که پیونگ یانگ از سال 2007 تا کنون توانسته موشک های میان برد خود را توسعه بدهد.

در همین رابطه چندی پیش کره شمالی تهدید کرد که برای پس گرفتن محدوده مربوط به خود که هم اکنون در تصرف کره جنوبی است اقدام به پرتاب موشک به این منطقه می کند.

علاوه بر آن در بهمن ماه سال جاری شبکه خبری YTN کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی در منطقه ای آبی در سواحل غربی خود که نزدیک مرز دو کشور است آماده آزمایش جدید موشکی می شود.

این منطقه در واقع همان نقطه ای است که دو کشور در نوامبر گذشته اقدام به صف آرایی در مقابل هم کردند.