به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر گفت: با نصب ILS باند 29 چپ فرودگاه امام خمینی (ره) این دستگاه کمک ناوبری توسط تیم عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری تحت نظر معاونت استاندارد پرواز مورد بازرسی و چک قرار گرفت.

رضا جعفرزاده با اشاره به اینکه تنها فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از این امکان برخوردار است، گفت: این فرودگاه دارای دو دستگاه 1cat ILS امکان فرود هواپیماها با دید 60 متر عمودی و 50 متر افقی و 2cat ILS که فرود هواپیماها با دید 30 پا عمودی و 360 متر افقی را هم فراهم آورده است.

وی گفت: راه اندازی این دستگاه کمک ناوبری در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) باعث خواهد شد هواپیماها به هنگام وضعیت بد جوی با دید کمتر امکان فرود در این فرودگاه را داشته باشند.