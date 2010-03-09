نمایشگاه نقاش یاسوجی در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، در این نمایشگاه 20 اثر از این نقاش جوان با تکنیک مواد و با موضوع آرمان شهر و ایثار و شهادت بر روی دیوار رفته است.

این نمایشگاه تا 22 اسفندماه سال جاری در نگارخانه حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد دایر است.