امضاء نخستین توافقنامه امنیتی ایران و قطر / همکاری 12بندی تهران-دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور پس از امضای این توافقنامه، مفاد آن را برای توسعه هرچه بیشتر روابط میان ایران و قطر مهم برشمرد و گفت:‌ این توافق نامه در 12 ماده تنظیم شده و براساس آن همکاری ها در زمینه های مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا، مبارزه با جعل اوراق بهادار و اسناد مسافرتی، مقابله با پولشویی و فعالیت های اقتصادی غیرقانونی و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و همچنین توسعه همکاری های مرزی گسترش می یابد.

وی با اشاره به اینکه ایران با کشورهای منطقه توافقنامه های امنیتی و انتظامی به امضا رسانده است، اظهار داشت: توافقنامه ایران و قطر برای نخستین بار است که به امضا می رسد و بر اساس آن کار گروه مشترکی هر سال یک مرتبه برای پیگیری مفاد توافق نامه تشکیل خواهد شد.

وزیر کشور پیام اصلی این توافقنامه را برای کشورهای منطقه صلح و دوستی دانست که مردم در سایه آن در رفاه و آسایش و امنیت زندگی خواهند کرد.

شیخ عبدالله بن ناصر آل ثانی وزیر کشور قطر نیز امضای این توافقنامه را گام مهمی برای افزایش همکاری های دوحه-تهران اعلام کرد و افزود: امضای این توافقنامه مطمئنا در تعمیق و گسترش همکاری های تهران- دوحه تاثیر خیلی خوبی خواهد گذاشت.

