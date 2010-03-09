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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۹

میرتاج الدینی در گفتگو با مهر:

رئیس جمهور احتمالا در شیفت سوم به مجلس می آید

رئیس جمهور احتمالا در شیفت سوم به مجلس می آید

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور به احتمال فراوان در شیفت سوم بررسی جزئیات بودجه 89 امشب به مجلس خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی معاون رئیس جمهور با اعلام این خبر اظهار داشت: پیش از این قرار بود که رئیس جمهور برای ارائه توضیحات بیشتر درباره بودجه 89 ساعت 14 امروز و پیش از آغاز شیفت دوم بررسی جزئیات بخش درآمدی بودجه 89 در مجلس حاضر شود اما با توجه به برخی ناهماهنگی ها در این رابطه قرار شد که با هماهنگی بیشتر رئیس جمهور در شیفت سوم به مجلس بیاید.

وی افزود: البته رئیس جمهور صرفا برای ارائه توضیحات بیشتر به نمایندگان مجلس درباره بودجه 89 به مجلس خواهد آمد.

جلسه علنی مجلس امروز در آغاز شیفت دوم خود به صورت غیر علنی در 30 دقیقه برگزار خواهد شد که در همین ارتباط از خبرنگاران خواسته شد تا به منظور برگزاری جلسه غیرعلنی 30 دقیقه ای صحن را ترک کنند.

علی لاریجانی پیش از آغاز این جلسه خطاب به نمایندگان گفت:همکاران محترم لطفا در صندلی های خود مستقر شوند بنده می خواهم سخنانی را به عرض نمایندگان برسانم.

کد مطلب 1048661

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