اختصاص 60 میلیارد تومان تسهیلات به طرحهای خوداشتغالی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ولی الله فرزانه ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح های خود اشتغالیی و کارآموزی کمیته امداد استان افزود: بیش از 40 درصد اعتبارات توسط کمیته امداد جذب که هشت هزار طرح به بهره برداری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در تعریف جامع از توسعه ، رشد و تعالی جوامع انسانی را تعریف می کنند که امام راحل با توجه به این مسئله کمیته امداد را برای توسعه انسانی شکل دادند.

فرزانه افزود: امروز کمیته امداد به رسالتی که امام در ذهن داشتند نزدیک شده است.

وی اظهار داشت: خوداتکایی و خودباوری از رسالتهایی است که کمیته امداد مد نظر قرار داده و کمک اقتصادی هدف نهایی آن نبوده است.

فرزانه با اشاره به اینکه یکی از اهداف بودجه ، رعایت عدالت اجتماعی است، خاطرنشان کرد: برای رعایت عدالت و جبران کمبود آن ، مجبور هستیم بیش از 50 درصد از میزان اعتبارات را به روستاها اختصاص دهیم .

فرزانه تصریح کرد: 48 درصد جمعیت مازندران در روستاها زندگی می کنند و سعی داریم این جمعیت را در روستاها نگهداری کنیم چرا که روستا کانون اقتصادی و امنیت غذایی نه تنها در ایران بلکه در کل جهان است.

وی افزود: هنوز در برخی از روستاها به جهت خدمات زیربنایی به نتایج مطلوب نرسیده ایم .

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با بیان اینکه اشتغال از دغدغه های مسئولان است گفت: کمیته امداد با اجرای طرح های خوداشتغال و خوداتکایی می تواند از دغدغه مسئولان در این زمینه بکاهد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیرکمیته امداد بیش از هزار میلیارد تومان در سطح کشور به طرح های خوداشتغالی اختصاص داده است، اظهار داشت: بیش از 450 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد در سطح کشور تحت آموزش قرار گرفتند.

فرزانه تصریح کرد: بیش از 600 میلیون تومان یارانه تسهیلات به یک هزار و 300 طرح خوداشتغالی کمیته امداد استان اختصاص یافته است.