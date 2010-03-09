بازدید وزیر کشور و 4 استاندار از چند شرکت سرمایه گذاری قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور با حمایت از سرمایه گذاری سرمایه گذاران قطری در ایران گفت: فرصتهای زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد که دربسیاری از کشورهای دیگر وجود ندارد واین امتیاز بزرگی برای سرمایه گذاران قطری است.

نجار تاکید کرد: رابطه خوب ایران و قطر بر همسایگی این دو کشور نیز از ویژگی های منحصر به فرد برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران در ایران است.

استانداران نیز با معرفی قابلیت ها و ظرفیتهای موجود در استان خود آمادگی خود را برای حمایت از سرمایه گذاران قطری اعلام کردند.

در این بازدید مدیران عامل شرکتهای اقتصادی قطری ضمن تشریح فعالیت های خود در کشورهای مختلف جهان آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در زمینه ساخت هتل، شهرکهای توریستی و گردشگری، صنایع و کشاورزی در ایران اعلام کردند.

به گزارش مهر، همچنین پیش از ظهر امروز سه شنبه استانداران فارس، خوزستان، مازندران و بوشهر، با وزیر محیط زیست قطر دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار بر توسعه مناسبات دو جانبه در بخش های محیط زیست، آب و حفاظت از ظرفیت های طبیعی تأکید شد.

همچنین در این نشست استانداران کشورمان با بر شمردن تجارب و دانش ایران در زمینه حفاظت از جنگل ها ، مراتع و حوزه های متنوع آب، خاک و کشاورزی، بر آمادگی خود مبنی بر انتقال این تجارب تأکید کردند.

وزیر محیط زیست قطر نیز با اظهار علاقه نسبت به توسعه مناسبات قطر در همه سطوح با ایران بخصوص در زمینه مسایل زیست محیطی، ابراز امیدواری کرد که هر چه سریع تر تفاهمنامه منعقده میان ایران و قطر عملیاتی گردد.

در پایان این نشست استانداران کشورمان از مواضع شفاف دولت قطر در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تقدیر کردند.