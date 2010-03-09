بازدید هیئت تجاری کشور بلاروس از اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر، پیش از ظهر سه شنبه هیئتی تجاری متشکل از معاون اول اتاق بازرگانی کشور بلاروس، فرماندار شهر رجیستای بلاروس و تعدادی از تجار و بازرگانان و روسای شرکت‌های معروف این کشور در شهرستان اسلامشهر حضور یافتند و ضمن استقبال رسمی از آنها توسط فرماندار شهرستان به همراه فرماندار و تنی چند از مسئولان استان و شهرستان از چند کارخانه و شرکت تولیدی شهرستان و همچنین نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی شهرستان بازدید کردند.

در این دیدار، نشست‌ها و مذاکراتی نیز با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان شهرستان صورت پذیرفت و در این مذاکرات فرماندار اسلامشهر ضمن ابراز خرسندی از حضور هیئت تجاری بلاروس در کشور ایران، از اهتمام و علاقه روسای دو جمهوری برای گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف خبر داد و گفت: بی‌شک اگر این علاقه وجود نداشت امروز شاهد چنین دیدار و مذاکراتی در این سطح نبودیم.

غلامحسین آرام افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری دارای موقعیت استراتژیک بالا در خاورمیانه و کشور بلاروس که از کشورهای تازه استقلال یافته اروپایی است، می‌توانند همکاری خوبی در زمینه‌های مختلف از جمله افزایش مبادلات اقتصادی داشته باشند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری بزرگ و قدرتمند و دارای فرهنگ بسیار کهن و همچنین بسیار موثر در معادلات بین‌الملل است و امروز به برکت انقلاب اسلامی در عرصه‌ها و زمینه‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

فرماندار اسلامسشهر گفت: قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ما در تأمین بسیاری از نیازهایمان وابسته به خارج بودیم و حتی مواد لبنی را نیز از کشورهای دیگر خریداری می‌کردیم اما با انقلاب اسلامی در ایران و خودباوری که امام خمینی (ره) در ما ایجاد کرد، امروز نه تنها بسیاری از نیازهای کشور را خود تأمین می‌کنیم بلکه مقدار زیادی نیز صادرات داریم که قابل رقابت با محصولات سایر کشورها است.

وی ادامه داد: ایران در عرصه‌های مختلف به ویژه علوم پیشرفته، موفقیت‌های چشمگیری داشته است.

فرماندار اسلامشهر، شهرستان اسلامشهر را دارای ویژگی‌ها و توانمندی‌های منحصر به فردی معرفی کرد و با اشاره به برخی از آمار و ارقام تولیدات شهرستان، به معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی شهرستان پرداخت و از آمادگی و عزم شهرستان برای گسترش روابط اقتصادی با بلاروس خبر داد.

وی گفت: در راستای گسترش این روابط، موانع پیش رو را تا حد امکان برطرف و سعی می‌کنیم تا امور تسهیل شود تا تولیدکنندگان و تجار دو کشور بتوانند به راحتی با هم داد و ستد کنند.

هیئت تجاری بلاروس نیز ضمن تشکر از مهمان نوازی ایرانیان بر افزایش همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی تأکید کردند و از فرماندار اسلامشهر دعوت کردند به همراه تولیدکنندگان و تجار ایرانی از کشور بلاروس بازدید کند.