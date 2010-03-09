  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۳

شموشک فرصت صعود به جمع بالانشیان جدول را از دست داد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم شموشک در هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور در خارج از خانه به مصاف حریف بوشهری خود رفت و با شکست این شهر را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شموشک نوشهر که پیش از این مسابقه با کسب 17 امتیاز و یک بازی کمتر در مکان دهم جدول رده بندی این مسابقات قرار داشت و درصورت پیروزی چهارپله در جدول صعود می کرد با شکست 2 بر 1 در بوشهر عملا شانس صعود را از دست داد تا در دومین بازی دور برگشت از رسیدن به امتیازهای کامل محروم بماند.

تیم شموشک در بازی نخست دوربرگشت وهفته چهاردهم این رقابتها در نوشهر با تساوی خانگی مغلوب شده بود.

شموشک پس از ناکامی های فراوان ابتدای فصل که البته همچنان نیز وجود دارد، در ادامه راه صاحب پیروزی های متوالی شد ودر انتهای فصل چهارپیروزی متوالی کسب کرد وبه وضعیت خود در جدول سروسامان بخشید.

از سوی دیگر تیم نساجی دیگر نماینده مازندران که درگروه دوم مسابقات فوتبال دسته یک کشور قرار دارد امروز در حالی به مصاف میزبان خود کوثر لرستان می رود که در بازی رفت در ساری برابر این تیم با تساوی بدون گل متوقف شده بود.

تیم نساجی در نیم فصل با هدایت نادردست نشان مربی بومی خود نتایج خوبی کسب کرده و در جدول رده بندی گروه دوم با 18 امتیاز در مکان ششم قرار دارد.

نساجی که در نیم فصل دوم ابراهیم اسدی بازیکن سابق پرسپولیس تهران را به خدمت گرفته وجذب چند بازیکن دیگر در خطوط مختلف مصمم است تا سه امتیاز این بازی خارج از خانه را به اندوخته های خود اضافه کند.

کد مطلب 1048669

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها