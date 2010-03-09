میزان اسیدهای مضر روغنهای خوراکی به کمتر از دو درصد می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز چهاشنبه شورای معاونین وزارت بهداشت که با حضور دکتر وحید دستجردی برگزار شد، برنامه اصلاح الگوی مصرف نظام سلامت در سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه به منظور جلوگیری از بار بیماریهای قلبی عروقی در جامعه و هزینه‌های ناشی از آن، برنامه جامع اصلاح الگوی تغذیه جامعه از طریق غنی‌سازی فرآورده‌های غذایی با ریزمغذیهای حیاتی تدوین و مقرر شد میزان اسیدهای چرب ترانس روغنهای خوراکی به میزان کمتر از دو درصد کاسته شود.

براساس این گزارش مسئولان وزارتخانه در این نشست تصمیم گرفتند بخشنامه‌های لازم برای مصرف بهینه آب، برق، تلفن، سوخت و کاغذ را با توجه به تجربیات موفق دانشگاهها، توسط معاونت توسعه به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ کنند.

تقویت برنامه پیشگیری از به هدر رفتن دارو در بخشهای تولید، خرید، توزیع و مصرف در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بازنگری ضوابط و استانداردهای خرید تجهیزات و مواد و امکانات پزشکی با توجه به برنامه پزشک خانواده، نظام ارجاع و طرح سطح ‌بندی خدمات، از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اجرای برنامه‌های مشاوره پزشکی در صدا و سیمای ملی و استانی با محوریت حضور پزشک خانواده و تیم سلامت، رعایت طرح سطح ‌بندی خدمات سلامت در توسعه منابع ساختاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات وابسته، طراحی و استقرار نظام یکپارچه آزمایشگاه ملی سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی به منظور جلوگیری از همپوشانی آزمایشات بهداشتی، درمانی، دارویی و مواد غذایی مورد اهتمام مسئولان این وزارتخانه قرار گرفت.

باز طراحی «شبکه ارائه خدمات جامع و همگانی سلامت» با تاکید بر مراقبت اولیه سلامت، خدمات سرپایی و مراقبت در خانواده مبتنی بر سطح ‌بندی و نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده و توانمندسازی دانشگاهها برای استقرار آن تا پایان سال 1389 از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش وزیر بهداشت در این جلسه با اشاره به رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب خواستار پیگیری قاطع معاونان وزارتخانه در اجرای صحیح برنامه‌ های مصوب اصلاح الگوی مصرف در سال آینده برای نیل به منویات معظم‌له شد.