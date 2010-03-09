کارگاه آموزشی مراقبت ادغام یافته کودک سالم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام دلاور متخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران ظهر سه شنبه در سخنانی در این کارگاه با اشاره به مراقبت استاندارد از کودکان در شرایطی که بیمار نیستند افزود : از کودکانی که بیمار نیستند تستهای تکمیلی انجام می شود و این روش به خانواده ها کمک میکند تا قبل از اینکه هر عاملی که باعث اختلال در رشد یا تکامل آنها میشودکشف شده و در صورت نیاز ، درمان و اقدامات تشخیصی برای آنها انجام شود .

دلاور افزود : در صورتی که هیچ اختلالی در روند تکامل اطفال معاینه شده مشاهده نشود با راهنمایی های لازم به خانواده آنها کمک میشود تا فعالیتهای متناسب با سن کودک فراهم شود تا اطفال بتوانند مراحل تکامل پیشرفته تری را تجربه کنند .

متخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت : روش های به کارگرفته در این کارگاه به متخصصین اطفال و پزشکان عمومی کمک می کند که بیماران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی یا بیمارانی که مستقیم مراجعه کردند را برای تشخیص انواع اختلالات تکاملی مورد استفاده قرار دهند .

این کارگاه دوروزه برای اولین بار در مازندران برگزار شد و موضوعاتی از قبیل ارزیابی نشانه های خطر و وضعیت عمومی کودک سالم ، وضعیت زردی ، وضعیت تغذیه کودک سالم ، وضعیت بینایی و وضعیت تکامل کودک سالم بحث و تبادل نظر شد .

