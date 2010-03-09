شعر زبان ماندگار حقایق است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام احمد حاتمیان ظهر سه شنبه در هفدهمین کنگره منطقه ای شعر اهل بیت (ع) در ارومیه با اشاره به اینکه محور اساسی امت اسلامی و دست‌اندرکاران کنگره منطقه‌ای شعر اهل بیت (ع) بهره جستن از سرمایه عظیم اهل بیت (ع) است، افزود: شعر زبان ماندگار برای بیان حقایق است.

وی با بیان اینکه شعر زیباترین قالب برای بیان حقایق ناب اسلامی است، اظهار داشت: زبان شعر به بهترین شکل ممکن می تواند بر حسب کمال فطری فضایل و مناقب الهی و اهل بیت پیامبر (ص) را به شنونده منتقل کند.

مسئول گروه مناطق ویژه سازمان تبلیغات اسلامی کشور محبت به اهل بیت (ع) را از مولفه‌های مشترک بین شعرای شیعه و سنی برشمرد و خاطر نشان کرد: شعر به گویاترین وجه آنچه را که انسان مشتاقانه به دنبال آن است به مخاطب و شنونده منتقل می‌کند، اگر چه برخی افراد، استناد کودکانه‌ای به قرآن کرده و ورود به حوزه شعر و ادب را مذموم می‌شمارند.

حاتمیان با اشاره به ظرفیت‌های بالای شعر و ادب اهل سنت و غرب کشور افزود: استعدادهای فراوانی در بین امت اسلامی به ویژه نسل جوان وجود دارد که می‌توانند ارزش‌های دینی و سجایا و فضایل پیامبراسلام (ص) و اهل بیت (ع) را با زبان شعر برای مردم ترسیم کرده و تاثیرگذار باشند.

وی همگرایی و وحدت بین مسلمانان این منطقه و تاثیرگذاری عمیق در جامعه به ویژه نسل جوان و شکوفایی استعدادهای آنها و الگوگیری از شعرای برجسته را از اهداف برگزاری کنگره های شعر اهل بیت(ع) در استانها عنوان کرد.

شعرا نقش بسزایی در تحکیم باورهای دینی به زبان شعر دارند

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به اینکه شعرا نقش بسزایی در تحکیم باورهای دینی و اصول اسلامی به زبان شعر دارند، گفت: ارزش و جایگاه شعر در آشنایی مسلمانان با حقایق اسلامی و مقام اهل بیت (ع) بسیار بوده به طوری که با نفوذ در عمق جان انسانها برای همیشه جاودان می ماند.

حجت الاسلام سیدمحمد فخری بابیان اینکه بیش از 500 اثر به دبیرخانه این کنگره ارسال شده که از این تعداد 38 مقاله در خصوص سیره اهل بیت(ع) بوده و مابقی اشعار و نکات ادبی است، افزود:از این میزان 38 اثر شایسته تقدیر شناخته شده اند.

هفدهمین کنگره منطقه‌ای شعر اهل بیت(ع) امروز با حضور شعرا و ادبای استان‌های گیلان، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان‌های‌غربی و شرقی، قم و اصفهان به سه زبان ترکی، فارسی و کردی با هدف بیان ویژگی ها، فضایل و مناقب پیامبر اکرم (ص) و چهارده معصوم، نقش شعرا در تبیین و تجلیل از منظر روایات و سیره عملی بزرگان، نقش شعرا در ایجاد تقریب و وحدت و ائمه اطهار (ع) از منظر شعرای اهل سنت و شیعه در تالار شمس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه برگزار شد.