افزایش تعطیلات نوروز در آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام هیئت دولت جمهوری آذربایجان، با محاسبه مصادف شدن دو روز از تعطلات رسمی عید نوروز با تعطلات آخر هفته ، در مجموع تعطیلات عید نوروز آینده از روز 20 تا 28 مارس خواهد بود.

افزایش تعطلات نوروز در جمهوری آذربایجان طی سالهای اخیر موجب رضایت عمومی بوده است .

سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه «روز بین المللی نوروز» عید نوروز را به عنوان مناسبت بین المللی به رسمیت شناخت.

قطعنامه نوروز به ابتکار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و با همکاری جمهوری آذربایجان ، افغانستان ، تاجیکستان ، ترکیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و قرقیزستان آماده و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد.



