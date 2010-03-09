پوششهای گیاهی مازندران دارای خواص دارویی است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباس علی نوبخت ظهر سه شنبه در مراسم غرس 500 اصلله درخت در محوطه شرکت نفت ساری با اشاره به اینکه مازندران دارای پوشش های گیاهی نمونه ای در جهان است، اظهار داشت: وجود جنگل های هیرکانی در شمال کشور این جنگل ها را در جهان بی نظیر کرده است.

وی با بیان اینکه شمال ایران از لحاظ تنوع پوشش گیاهی در جهان بی نظیر است، بیان کرد: جنگل های شمال مادر درختان پهن برگ جهان به شمار می روند و به همین و دلایل بسیار دیگر حفظ این منابع الهی ضروری است.

وی افزود: سه هزار و 870 میلیون هکتار جنگل در جهان وجود دارد که جنگلهای شمال ایران همچون نگینی در میان این جنگل ها می درخشد.

به گفته نوبخت بسیاری از پوششهای گیاهی اطراف ما دارای خواص دارویی هستند که نیازمند توجه بیشتر به آن وجود دارد.

مدیر عامل شرکت فرآوده های نفتی منطقه ساری با اشاره به اینکه فعالیت های شرکت نفت به نوع متضاد با محیط زیست است، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی ها و فعالیتهای شرکت در حدی استاندارد بود که سال گذشته لوح برتر صنعت سبز را دریافت کردیم.

محمد رضا مظلومی افزود: شرکت فعالیت های خود را بر اساس قوانین زیست محیطی استوار کرده و در راستای سازگاری با محیط زیست تلاش می کند.

وی ادامه داد: تاسیسات گاز مایع شرکت فرآورده های نفتی منطقه ساری جزء سبزترین صنایع استان محسوب می شود.

مظلومی خواستار تداوم و افزایش همکاری با دستگاه منابع طبیعی به عنوان متولی طبیعت استان شد.