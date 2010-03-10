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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۰۱

"نقد ادبی" به شماره ششم رسید

"نقد ادبی" به شماره ششم رسید

ششمین شماره فصلنامه "نقد ادبی" به صاحب‌امتیازی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و سردبیری دکتر محمود فتوحی رودمعجنی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از مقالات به چاپ رسیده در این نشریه می‌توان به "بررسی نشانه‌شناختی عناصر متقابل در تصویر پردازی اشعار مولانا"، "متن: نقطه تلاقی هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی"، "بررسی زمان فعل فارسی در بوف کور و سووشون"، " نقیضه در گستره نظریه‌های ادبی معاصر" و "انواع ادبی و اضطرابهای بشری با توجه به آراء پل تیلیش"  اشاره کرد.

در بخش معرفی و نقد کتاب، کتابهای "گمشده لب دریا" و "فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی" مورد بررسی قرار گرفته‌ ‌است.

زهرا حیاتی، محمدرضا بهشتی، زهرا داوری، فرزان سجودی، حسین زیرراهی و سید علی دسپ از جمله نویسندگان و منتقدانی هستند که با شماره اخیر "نقد ادبی" همکاری کرده‌اند.

مشاوران علمی این ماهنامه عبارتند از دومنیکو اینجه نیتو، بهادر باقری، خدیجه حاجیان، ابراهیم خدایار، حسن ذالفقاری،‌ سید مهدی زرقانی،‌ فرزان سجودی، علی اصغر سلطانی، حمیدرضا شعیری، محمد ضیمران و محمود فتوحی.

فصلنامه "نقد ادبی" در 244 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده‌است.

کد مطلب 1048681

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