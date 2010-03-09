به گزارش خبرنگار مهر علی موسی‌رضا امروز در نشستی خبری گفت: بر اساس این بیمه‌ شخص ثالث تمام مراحل طراحی، ساخت و پس از ساخت تا ۱۰ سال تحت نظارت شرکت بیمه خواهد بود.

مدیرعامل بیمه سینا افزود: وزارت مسکن برای ۴۰ هزار واحد هر کدام ۱۵۰ هزار تومان یارانه به کنسرسیومی از شرکتهای بیمه پرداخت کرده و بیمه سینا تاکنون ۳۰ هزار بیمه‌ شخص ثالث در این رشته صادر کرده است.

به گفته وی این شرکت در ۱۱ ماه سال ۸۸ بیمه سینا ۱۰۴ میلیارد تومان حق بیمه جذب و در مقابل ۶۱ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد.

موسی رضا در مورد سهم بیمه شخص ثالث از پرتفوی این شرکت اظهار داشت: سهم بیمه شخص ثالث از پرتفوی بیمه سینا ۱۵ درصد و سهم خسارت‌ پرداختی در این رشته ۱۵ درصد است.

وی افزود: سرمایه اولیه این شرکت ۴۰ میلیارد تومان است که به ۴۰۰ میلیون سهم ۱۰۰ تومانی تقسیم شده و حجم ذخایر این شرکت نیز ۶۰ میلیارد تومان است.

مدیرعامل بیمه سینا درباره سهم بیمه عمر در پرتفوی این شرکت تصریح کرد: بیمه ‌های عمر ۷ درصد از حق بیمه‌های جذب شده این شرکت را تشکیل می‌دهند.

وی در مورد بیمه‌ شخص ثالث اسناد و مدارک، گفت: این رشته در سه گروه شخصیت، وسایل نقلیه و سایر تقسیم‌بندی می‌شود. افراد می‌توانند با سالانه سه تا شش هزار تومان حق بیمه، اسناد و مدارک خود از جمله شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه را در قبال مفقود شدن بیمه کنند.

موسی‌رضا تصریح کرد: در صورت مفقود شدن هریک از این اسناد بیمه سینا به وکالت از وی مراحل اداری جستجو و صدور مجدد را انجام می‌دهد.

مدیرعامل بیمه سینا درباره بیمه عمر تکمیلی بازنشستگی گفت: افراد در دوران بازنشستگی با کاهش درآمد مواجه می شوند و به همین منظور باید در طول دوران اشتغال با استفاده از بیمه عمر مشکل کاهش درآمد خود را برطرف کنند.

وی با تقسیم بندی بیمه به دو رشته زندگی و غیرزندگی ‌گفت: سهم بیمه زندگی به ترتیب در جهان، آسیا، خاورمیانه و ایران ۳/۵۸، ۷۴، ۲/۲۸ و ۲/۵ است.

وی ادامه داد: ‌همچنین سهم بیمه های غیرزندگی در مناطق مذکور بترتیب ۷/۴۱ ، ۲۶، ۸/۷۱ و ۸/۹۴ درصد است.

موسی رضا نبود شرکت بیمه تخصصی عمر را از مهمترین دلایل برای عدم استقبال از بیمه عمر در کشور دانست و افزود: علاوه بر این بازاریاب مناسب و نماینده متخصص در این زمینه وجود ندارد.

وی ضریب تورم سالانه را از دلایل اقبال کم برای بیمه عمر ذکر کرد و گفت: درحالیکه در صورت انصراف بیمه گذار در سال اول هیچ وجهی به وی پرداخت نمی شود، اما در سال دوم وجوه پرداختی فرد و در سال سوم، سود به وی ارائه خواهد شد.

مدیرعامل بیمه سینا گفت: این شرکت برای پوشش ریسک در زمینه بیمه های عمر اقدام به احداث ساختمانهایی در منطقه ۲۲ تهران کرده که هم اکنون نیز ۵/۴۳ درصد پیشرفته فیزیکی داشته است.