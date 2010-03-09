566 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در لرستان پرداخت شد

روح الله لهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این میزان پرداختی قرض الحسنه ازدواج از سوم خرداد ماه سالجاری تاکنون بوده است.
وی تصریح کرد: این در حالیست که مجموع کل اعتبار قرض الحسنه استان لرستان بالغ بر یک هزار و 41 میلیارد ریال است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان لرستان و مدیر عامل بانک ملی این استان یادآور شد: تاکنون 54.37 درصد کل سهم اعتبار قرض الحسنه ازدواج استان لرستان به متقاضیان پرداخت شده است.
لهرابیان همچنین با بیان اینکه لرستان 1.38 درصد کل اعتبارات قرض الحسنه بانک ملی کشور را در اختیار دارد، افزود: بانک ملی استان لرستان در میان دیگر استانهای کشور در این زمینه در رتبه هشتم قرار دارد.
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