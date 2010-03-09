مدرسه ابتدایی در بریتانیا گواهینامه غذای حلال دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مدرسه ابتدایی دیسیفیلد نخستین مدرسه غیر اسلامی در بریتانیا است که مورد تأیید کمیته نظارت بر غذای حلال قرار می‌گیرد. دبیرستان دخترانه توحید الاسلام از دیگر مدارس این منطقه است که این نشان را دریافت کرده است.

بسیاری از مدارس شر لانکاستر گوشت و مرغ حلال برای دانش آموزان مسلمان خود سرو می‌کنند که به شیوه اسلامی ذبح شده و مورد تأکید مرکز غذایی حلال قرار گرفته است.

کمیته نظارتی حلال اظهار داشت که غذای گوشتی و مرغی این مدرسه از ذبح، بسته‌بندی تا سرو مورد بررسی قرار گرفته است.

پیتر فنتون از آموزگاران ارشد این مدرسه با ابراز مسرت از دریافت این گواهی گفت: غذای ارائه شده حلال در این مدرسه مورد استقبال کل دانش‌آموزان مدرسه قرار گرفته است.

مولانا حنیف از نمایندگان کمیته نظارتی حلال در این منطقه اظهار داشت: این مدرسه با قوانین ویژه خود اطمینان حاصل می‌کند که هیچ موردی از ذبح تا بسته‌بندی و سرو و محتوای غذا مخالف سنتهای اسلامی نباشد.