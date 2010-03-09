یک میلیون وزیر در آموزش و پرورش داریم / ایجاد مجتمع مدرسه در روستاها

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی بابایی در همایش معلمان راهنمای روستایی کشور که امروز سه شنبه برگزار شد، با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش جای نظارت غیرتخصصی و غیرکارشناسی نیست و باید حریم آن حفظ شود، افزود: زمانی موفق خواهیم شد که با هم فکر و اندیشه کنیم و معلمان راهنما جزء متخصص ‌ترین افراد آموزش و پرورش هستند.

وی با بیان اینکه حضور معلمان یک انتخاب نیست، بلکه یک اضطرار است، گفت: برای رسیدن به اهداف در همه زمینه‌ها باید معلمان حضور داشته باشند و در تصمیم‌ گیریهای آموزش و پرورش شریک شوند.

وزیر آموزش و پرورش معلمان را قدرت آموزش و پرورش دانست و افزود: ما باید یک آموزش و پرورش قدرتمندی را داشته باشیم و لازمه این قدرت در این است که در درون خود محکم باشیم و از هم دفاع کنیم.

وی اضافه کرد: چنانچه بتوانیم از هم دفاع کنیم، مسلما در نظام تعلیم و تربیت نقش‌آفرینی بیشتری خواهیم داشت و مشکلاتمان را سریعتر حل می‌کنیم و شرط رسیدن به این مرحله انسجام، قدرت و همکاری است.

حاجی‌بابایی با بیان این که آموزش و پرورش جایگاهی است که نباید نظرات غیرکارشناسانه و غیرتخصصی در آن وارد شود، بر حفظ حریم آموزش و پرورش تاکید کرد و توضیح داد: معلمان محققان جامعه هستند و هیچ محققی بدون تخصص و کارشناسی صحبت نمی‌کند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دوره ابتدایی تصریح کرد: این دوره فنداسیون آموزش و پرورش است و حتی می توان گفت که دوره ابتدایی همه چیز آموزش و پرورش است.

وی در ادامه از ایجاد مجتمع آموزشی در روستاها خبر داد و گفت: تحقیقات صورت گرفته در فلسفه تعلیم و تربیت نشان می دهد که تاثیرگذارترین مدرسه برای تعلیم و تربیت، مجتمع است چرا که با تجمیع مدارس کوچک و با دانش‌آموزان کم می‌توان به راحتی تمام امکانات را در آنها دایر کرد.

حاجی بابایی تاکید کرد: اگر این طرح که یکی از برنامه های موفق نظام تعلیم و تربیت است اجرا شود، بیش از 50 درصد از مشکلات روستاها حل می شود.

وزیر آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد: باید به تمام مدارس روستایی کشور خدمات رسانی شود و اگر در روستایی حتی یک دانش‌آموز هم وجود داشته باشد، باید آموزش و پرورش آن را تحت پوشش قرار دهد.