برگزاری اولین مسابقه محیط زیستی کوشکی برای روزنامه نگاران

نورالله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر به منظور قدردانی اززحمات خبرنگاران حوزه محیط زیست برای ایجادد ادبیاتی جدید در این حوزه و طرح کردن اهمیت محیط زیست و حفاظت از آن در جامعه اولین مسابقه سالانه کوشکی فردا چهارشنبه با حضور خبرنگاران و مسئولان در سازمان محیط زیست برگزار می شود.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست افزود: یوزپلنگ گونه ای بی آزار و به شدت آسیب پذیر است و با توجه به اینکه در خطر محسوب می شود و تحت حمایت سازمانهای بین المللی است، مورد توجه بسیاری از هوادران محیط زیست است و نماد حیات وحش ایران نیز لقب گرفته است.

"کوشکی" نام یوزپلنگی است که در پارک ملی میاندشت در فنسی 10 هکتاری در شرایطی نیمه اسارت زندگی می کند و این مسابقات برگرفته از نام این یوزپلنگ است که از سوی چوپانی به سازمان محیط زیست اهدا شد.

خبرنگاران محیط زیست در اواخر ماه بهمن در دیدار با این جانور بی آزار، از مرکز تحقیقاتی پرورش در اسارت یوزپلنگ در جاجرم استان خراسان شمالی گزارشهای متعددی منتشر کردند.