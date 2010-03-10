ناصر نظامی مدیر دوبلاژ مجموعه "زنان کوچک" درباره پایین آمدن کیفیت دوبله انیمیشن به خبرنگار مهر گفت: انیمیشنهای الان با کارتونهای دهه 60 فرق میکند. من مدیریت دوبلاژ سریال "زنان کوچک" را بر عهده داشتم. این انیمیشن واقعاً زیبا بود و پرسوناژهای قشنگی داشت، به همین دلیل دوبله آن هم شیرین بود، ولی الان کدام یک از انیمیشنها مثل کارتونهای قدیمی است.
وی در ادامه افزود: البته نمیگویم که دوبله همه انیمیشنها خوب است. به هر حال دوبله بد هم داریم، اما انیمیشنهایی که انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار آن را دوبله میکنند، خوب است. صنف ما در دوبله انیمیشن از لهجه لری، کردی و ... و کلمات نامناسب استفاده نمیکند.
این مدیر دوبلاژ خاطرنشان ساخت: به نظرم دوبله انیمیشن نسبت به سالهای قبل پسرفت نکرده، چون همان افرادی که دوبله انیمیشنهای قدیمی را انجام میدادند، الان هم کار میکنند. بنابراین دوبله انیمیشن افت نکرده است. البته من مدتها است انیمیشن کار نمیکنم.
نظامی درباره اینکه چرا از دوبله انیمیشن فاصله گرفته، توضیح داد: به هر حال صاحب کار تلویزیون است و فیلمها و انیمیشنها به مدیران دوبلاژ سپرده میشود. تلویزیون هم برای دوبله فیلمهای سینمایی به من میدهد، نه انیمیشن. البته برخی فکر میکنند انجام دوبله انیمیشن کسر شان است، در حالی که این طور نیست و دوبله انیمیشن جذاب است، چرا که مخاطبان آن کودکان هستند.
ناصر نظامی کار حرفهای خودش را در عرصه دوبله از سال 1346 شروع کرد و از سال 1368 مدیریت دوبلاژ آثار مختلف را بر عهده داشت. ویژگی گویندگی او تیپهای جدی و گفتار متن فیلمهای مستند است. او گویندگی طلسم (آتیلا پسیانی)، المرگنتری(آرتورکندی)، مرد (ریچارد بون)، پاپیون (مرد جذامی)، دیوانه از قفس پرید (کریستوفر لوید) و مجموعه مرد شش میلیون دلاری (لی میجرز) و کارتونهای ای کیوسان (شینسه)، افسانه دوقلوها (راوی) و... را در کارنامه دارد.
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