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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۹

همایش آشنایی با کارآفرینان برتر در کرج برگزار شد

همایش آشنایی با کارآفرینان برتر در کرج برگزار شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: هفتمین همایش آشنایی با کارآفرینان برتر در دانشگاه تربیت معلم کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیر اشتغال جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم ظهر سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: این همایش با هدف افزایش آگاهی دانشجویان، دانش آموختگان و فراگیران دوره های آموزشی کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار و همچنین انتقال تجربه های کارآفرینان موفق به نوآموزان کارآفرینی برگزار شده است.

اکبر نجاحی افزود: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم نیز با برگزاری دوره های کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار تلاش دارد فرهنگ کارآفرینی را توسعه دهد.

وی اظهار داشت: طی سال جاری دانشجویان زیادی در این دوره ها شرکت کردند که 59 درصد آنان را بانوان و بقیه را آقایان تشکیل می دهند.

نجاحی معرفی الگوی عملی کارآفرینی، ترغیب و تشویق مخاطبان به فعالیتهای کارآفرینانه را از دیگر اهداف برگزاری همایش آشنایی با کارآفرینان برتر برشمرد.

وی یادآور شد: کارآفرینی در دنیای امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد از جمله مزایای کارآفرینی است.

در این همایش شماری از مدیران موفق صنایع کارآفرین مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند و این مدیران نیز به تشریح تجارب خود در امر کارآفرینی پرداختند.

در همایش آشنایی با کارآفرینان برتر که در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد بیش از 100 نفر از دانشجویان، کارآفرینان و صاحبان صنایع حضور داشتند.

کد مطلب 1048695

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