همایش آشنایی با کارآفرینان برتر در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیر اشتغال جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم ظهر سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: این همایش با هدف افزایش آگاهی دانشجویان، دانش آموختگان و فراگیران دوره های آموزشی کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار و همچنین انتقال تجربه های کارآفرینان موفق به نوآموزان کارآفرینی برگزار شده است.

اکبر نجاحی افزود: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم نیز با برگزاری دوره های کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار تلاش دارد فرهنگ کارآفرینی را توسعه دهد.

وی اظهار داشت: طی سال جاری دانشجویان زیادی در این دوره ها شرکت کردند که 59 درصد آنان را بانوان و بقیه را آقایان تشکیل می دهند.

نجاحی معرفی الگوی عملی کارآفرینی، ترغیب و تشویق مخاطبان به فعالیتهای کارآفرینانه را از دیگر اهداف برگزاری همایش آشنایی با کارآفرینان برتر برشمرد.

وی یادآور شد: کارآفرینی در دنیای امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد از جمله مزایای کارآفرینی است.

در این همایش شماری از مدیران موفق صنایع کارآفرین مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند و این مدیران نیز به تشریح تجارب خود در امر کارآفرینی پرداختند.

در همایش آشنایی با کارآفرینان برتر که در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد بیش از 100 نفر از دانشجویان، کارآفرینان و صاحبان صنایع حضور داشتند.