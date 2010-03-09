آلبوم دوتار منتشر شد

به گزاش خبرنگار مهر، این آلبوم توسط ژان دورینگ محقق فرانسوی در دو سی دی گرد آوری شده و شامل 17 قطعه با اجرای 17 دوتار مختلف از مناطق گوناگون آسیایی است.

از جمله قطعاتی که در این آلبوم گنجانده شده است می توان به "قیچی نامه سی"، "آهنگ دمبره"، "قیز تورگی"، "ترقی"، "فرغانه تناور"، "بختیمنی کویلی"، "نالش"، "زیبا گزل"، "کچ پلک"، "قره ژرقا"، آق ایشیک"، "سی ای پرده"، "تورمدن کشگن"، "کواو"، "ترتیس"، "زیبک فتحیه" و "اوزون هاوا" اشاره کرد..

در مقدمه این آلبوم انواع دوتارها و نغمات گرد آوری شده به صورت مختصر معرفی شده است. ژان دورینگ در مقدمه این آلبوم در مورد قطعه"نالش" که در میان ترکمنهای ایران نیز رواج دارد آورده است : این قطعه که به مکتب اندیجان تعلق دارد توسط جبارف خوانده شده و رواج یافته و مخصوصا برای دوتار، روی یک ریتم آزاد و ساختار مند که در موسیقی آسیای میانه نادر است، ساخته شده است.

در ادامه این مقدمه آمده است: ترکمن ها در شمال ایران و جمهوری ترکمنستان ساکن اند. آنها هنر حرفه ای"بخشی ها" را که هم خواننده، هم شاعر و هم نوازنده اند به اوج خود رسانده اند. برخی از آنها در نوازندگی دو تار خبره اند و برخی دیگر در نوازندگی کمانچه.